Esperen que la collita de poma registri una caiguda del 14% a Girona

Les previsions de collita de poma i pera a Catalunya per aquest any s'apunten inferiors a l'any passat, en un 16% i un 7%, respectivament. Les dades han estat presentades telemàticament pel director d'Alimentació del Departament d'Agricultura, Carmel Mòdol, que ha posat en valor el un sector "estratègic" com el de la fruita de llavor, tal com s'ha demostrat durant la crisi de la covid-19, ja que durant el confinament va pujar molt el consum d'aquestes fruites. La disminució de la producció d'enguany es deu bàsicament a les gelades i pluges de la primavera que han afectat el quallat i la floració. També la pedregada del 3 de juny que va danyar 1.450 hectàrees de fruita de llavor en general.

A banda de Mòdol, la presentació telemàtica també ha comptat amb el director general i el president del Comitè de fruita de llavor de l'Associació empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat), Manel Simon i Joan Serentill, respectivament.

Respecte a poma, es preveu un descens del 16% de la producció a Catalunya per a la propera campanya, amb una collita esperada de 266.230 tones. Totes les varietats baixen però destaquen, per grups, la poma Granny Smith amb un descens del 28% (25.040t), les vermelles baixen un 21% (14.420), les Golden disminueixen un 17% (130.950 t). Lleida colliria un 16% menys de pomes que l'any passat (189.360 t), Girona un 14% menys (74.760 t), Tarragona un 3% menys (1.150 t), i Barcelona disminuiria un 1% (960 t).

D'altra banda, la superfície productiva ha caigut un 2,2% a Lleida (6.169 hectàrees) i augmenta un 2,8% a Girona (2.356 hectàrees). Es preveu un avançament de la collita d'entre 5 i 10 dies respecte a la campanya 2019. Així mateix, val a dir que la regió productora de Girona, enguany podria collir el 28% de quilos de Catalunya, mentre que Lleida en concentraria el 71%.

Pel que fa a pera, es preveu un descens del 7% de la producció a Catalunya per a la propera campanya, amb una collita esperada de 130.990 tones. Totes les varietats baixen, però destaquen l'ercolini, amb un descens del 21% (4.200 t), i les peres Williams i Barlet amb un descens de l'11% (16.490 t). La varietat més produïda, la pera conference, baixa un 6% (68.290 t).

Per demarcacions, la tendència és desigual, Lleida colliria un 7% menys de peres que l'any passat (130.990 t), Girona un 5% més (3.340 t), Tarragona un 14% menys (630 t), i Barcelona puja un 2% (390 t).

La superfície productiva (8.705 hectàrees) disminueix un 3% respecte al 2019 a Lleida i augmenta un 3% a Girona (182 hectàrees). Es preveu un avançament de la collita d'entre 5 i 15 dies respecte l'any passat i s'espera un bon nivell de russeting en la pera Conference.