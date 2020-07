Puratos, l'empresa de Sils que se salva la crisi de la Covid-19 gràcies a les fleques

L'èxit de la fleca durant la pandèmia, inclosa la nova tendència del consumidor d'elaborar pa a casa, ha compensat la divisió espanyola de la multinacional Puratos del llast del sector de l'hotels, restaurants i cafeteries (Horeca). Amb seu a Sils, l'empresa (una de les que més facturen a les comarques gironines) és també especialista en pastisseria i xocolata.

El director general de la companyia, Jorge Grande, ha explicat que, tot i que les vendes van baixar un 40 per cent amb l'inici del confinament, la situació ha millorat i la caiguda és actualment d'entre un 8 i un 9 per cent "i no igual a tots els barris".

Amb aquesta expressió, Grande es refereix a canals de distribució i productes i puntualitza que "el món de la fleca s'ha portat molt bé i el de pastisseria i xocolata una mica menys bé".

"El que pitjor s'ha comportat és el relacionat amb el sector Horeca que, en un país de turisme i que surt a bars i restaurants, és el que més ha patit, perquè no s'ha tornat a la situació d'abans", ha afegit.

La sort és que "la fleca està pràcticament a el nivell de l'any passat o, fins i tot, superior, que vol dir que la gent no ha deixat de consumir aquests productes", subratlla.

Els canvis de tendència, amb un client que ha tornat "a la botiga de proximitat", han beneficiat Puratos Espanya, empresa "molt ficada en el sector artesà" amb el qual treballa de forma directa.

"Això ens ha donat una resiliència bestial", explica Jorge Grande, qui detalla que la pandèmia ha accelerat un nou perfil de consumidor interessat en "tots els productes saludables i de benestar".

Grande es recolza en l'enquesta multinacional que Puratos realitza regularment per conèixer els gustos en cada moment de la població i que mostra ara que "la gent ha descobert que s'ha de preocupar més per la seva salut".

"I no perquè aquests productes li donin anticossos de res, però pensa que si menja coses bones per al seu organisme aquest estarà més preparat per defensar-se", puntualitza.

La clau són "menys sucres, menys greixos, menys proteïnes i més massa mare", una recepta que ha provocat que els ciutadans s'interessin per "envasats de curta vida".

"Un pa envasat durava dos mesos i, ara, els gairebé frescos duren una setmana i el públic els considera frescos, però estan envasats, de manera que no s'ha tocat amb les mans ni s'ha manipulat", indica.

La tendència s'aprecia també en "empreses de València i altres zones que han fet magdalenes i pastisseria de curta durada o supermercats que tenien posades les cistelles de productes a granel i que, ara, el que han fet és empaquetar-los".

L'altra gran tendència de la pandèmia ha estat que la gent elaborava pa a casa, cosa que a Jorge Grande l'ha sorprès per la seva dificultat, mentre que sí esperava que fessin melindros i pastisseria, "una cosa molt més fàcil".

Puratos ha canalitzat aquest nou interès en forma de "gamma de pastisseria i fleca perquè la gent ho pugui fer al seu domicili i que es treu a través del sector artesà".

Jorge Grande entén que aquest comerciant de proximitat recuperarà a aquest client i que, "per un dia que faci pa, no es quedarà sense ell", pel que és millor donar-li l'opció des del seu professional de confiança.

Els problemes per proveir-se de llevat, abans va ser el paper higiènic, van omplir durant dies les xarxes socials, encara que Grande explica que les demandes importants dels supermercats, de fins a un 80 per cent per sobre del que és habitual, es van regularitzar després de les dues primeres setmanes de confinament "i tot ha quedat igual, perquè al final la gent menja el mateix".

Puratos, com a empresa de servei que no treballa amb client final, ha volgut donar-li solucions a hores d'ara a les empreses que adquireixen els seus productes, servei que ja realitzava prèviament, i ha posat a la seva disposició una eina per a la venda per internet.

El director general de la companyia entén que, potser, per a un artesà o una botiga de proximitat aquest tipus de comerç just abast un 5 o un 10 per cent del total, "però d'aquí a uns anys serà més i és important començar ara".

L'enquesta multinacional de tendències ha demostrat a Jorge Grande que, a Europa, "les dinàmiques són molt semblants entre països" i que amb prou feines hi ha diferències entre els nòrdics i els espanyols, "encara que aquí, el negoci s'ha defensat millor pel pes del sector artesà".

A canvi, alguns països europeus tenen més incidència de la venda per internet, "però l'interès pel sabor, benestar, frescor i seguretat és pràcticament idèntic".