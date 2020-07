Com invertir en infraestructrures

Des del nostre punt de vista com a inversors, el que busquem en invertir els nostres estalvis en empreses i renda variable en general és obtenir un retorn del nostre capital. Però no hem d'oblidar que les empreses i negocis que vam comprar formen part de la realitat econòmica en què vivim. En comprar accions d'una empresa estem passant a ser propietaris d'una part alíquota d'aquesta empresa, formant part del seu capital social. Amb això ens corresponen una part alíquota dels beneficis futurs de l'empresa i, per tant, obtindrem bona rendibilitat en la mesura que el seu negoci prosperi i generi beneficis.

Participar econòmicament en alguns dels sectors fonamentals de l'economia, com el de les infraestructures, pot ser una inversió més que interessant. Les infraestructures són obres i concessions de gran envergadura que es necessiten perquè l'activitat econòmica d'un país pugui funcionar. Solen anar de la mà de grans partides de pressupostos públics i concursos complexos per al seu atorgament.

No qualsevol empresa pot llançar-se a desenvolupar «macroprojectes», ja que les administracions requereixen empreses amb experiència, amb talent i coneixement específic per desenvolupar projectes de gran complexitat i, alhora, que aportin garanties que els projectes s'executaran amb èxit.

La internacionalització d'aquestes empreses és fonamental, ja que gran part dels projectes de més envergadura és possible que es realitzin en el futur en països en vies de desenvolupament. Les bones empreses d'infraestructures dediquen temps i recursos a adquirir el coneixement necessari per desenvolupar projectes arreu del món i a tots els contextos possibles.

Com a inversió, les empreses d'infraestructures tenen una sèrie de característiques que convé saber. En primer lloc, són empreses que han tendit a tenir una volatilitat menor que la resta del mercat. Això es deu en part al fet d'operar els seus projectes a anys vista. Això provoca que els seus resultats puguin tenir més visibilitat que altres empreses. Els contractes d'aquestes empreses es signen a anys vista i, per tant, tenen una sèrie d'ingressos garantits en el futur. Als inversors els agraden els fluxos previsibles i segurs, ja que permeten realitzar una valoració més precisa i ajuda a decidir el seu preu actual amb més precisió.