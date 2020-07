Álvarez destaca la «solidesa» d'El Corte Inglés i l'aposta per la digitalització davant la covid-19

La presidenta d'El Corte Inglés, Marta Álvarez, ha destacat la "solidesa" de la companyia en un moment "tan difícil i complex" marcat per la crisi sanitària de la covid-19, al mateix temps que ha assegurat que el grup té "un projecte apassionant i de llarg recorregut" que ha donat resultats "molt satisfactoris" en 2019.

En aquest sentit, durant la seva intervenció en la junta d'accionistes celebrada aquest diumenge, s'ha referit als pilars que garanteixen el futur de l'empresa: l'aposta pels productes i serveis de qualitat, l'experiència de compra, la digitalització i el desenvolupament de nous projectes.

Així, la presidenta d'El Corte Inglés ha posat l'accent en la "ferma" aposta pel comerç electrònic, un avanç que s'ha impulsat de manera "notable" durant els últims mesos, la qual cosa ha permès al grup multiplicar per cinc les vendes en línia i per sis els enviaments a domicili.

A més, ha al·ludit a l'impuls que estan tenint a El Corte Inglés els "omnicanals", així com al "gran salt en digitalització que afecta ja nombroses àrees de l'organització" i ha avançat que la pròxima tardor la companyia llançarà una nova App.

Álvarez ha anunciat també el desenvolupament de nous projectes que aportin valor, permetin una major diversificació i ajudin al creixement de l'empresa.

Entre ells ha citat la creació d'una unitat de negoci Real Estigues amb la finalitat d'ordenar i donar valor als actius immobiliaris; nous projectes en logística; el rellançament de Viatges El Corte Inglés; i l'ampliació, al costat de Financera El Corte Inglés, de nous serveis per als clients.

Malgrat les dificultats dels últims mesos, El Corte Inglés, segons ha ressaltat, té un equip "sòlid i unit capaç d'afrontar el futur amb garanties d'èxit". "En El Corte Inglés hem après que som capaços d'anticipar-nos als esdeveniments, de reaccionar amb agilitat i diligència, de ser versàtils i funcionals, i sobretot, hem demostrat que som capaces de respondre davant l'adversitat com un únic equip, més cohesionat, unit i solidari que mai", ha ressaltat.

"Ara i passat aquest impacte, la nostra prioritat només té un objectiu: continuar avançant decididament cap a una definitiva recuperació", ha afegit la presidenta del grup de distribució. "Estem assistint a una realitat que constitueix un autèntic repte i que, per descomptat, ja estem superant", ha afirmat.

El futur de l'empresa, segons ha subratllat, està vinculat al seu model de negoci i als valors que la societat ha reconegut "sempre" en l'empresa: el valor dels seus clients, el valor dels proveïdors, el valor de l'assortiment, de la qualitat, del servei i, "molt especialment" el valor de la marca.

Álvarez ha fet un repàs de la gestió realitzada durant el confinament, període en el qual El Corte Inglés ha demostrat que és una empresa compromesa amb l'entorn i, en aquest sentit, ha recordat que la companyia va posar els seus recursos a la disposició de les institucions públiques, amb donacions de tota mena de material prioritari a institucions, hospitals i residències d'ancians, i ajudes a persones amb menys recursos col·laborant amb nombroses organitzacions. "I el més important, totes aquestes ajudes han arribat a la pràctica totalitat del territori nacional", ha assenyalat.

D'altra banda, ha assenyalat que cada botiga ha de ser "un exemple de compromís" amb el client, de col·laboració amb els proveïdors, de transparència i de la cura de la qualitat dels productes i serveis, al mateix temps que ha subratllat que El Corte Inglés aposta per un model de negoci sostenible i per l'economia circular.

Igualment, ha destacat l'ampliació del programa Residu Zero i ha anticipat que en l'exercici 2021-2022 estarà implantat en tots els centres d'El Corte Inglés a Espanya i Portugal.



Absorció de Sfera

La junta d'accionistes d'El Corte Inglés, celebrada de manera telemàtica, ha aprovat, amb el suport de més del 98,5% del capital social amb dret a vot, totes les propostes del consell d'administració, entre les quals destaquen, l'aprovació dels comptes anuals del 2019 i la renovació del consell, la qual cosa, segons el grup, ve a reforçar el suport a la gestió i a l'estabilitat accionarial.

En concret, la junta ha renovat com a consellers per als pròxims cinc anys a Marta Álvarez, Cristina Álvarez i Shahbad Shahbaz, ja que el seu mandat complia enguany, i ha designat a José Ramón de Hoces com a conseller secretari. El nombre de consellers ha quedat establert en un mínim de vuit i un màxim de dotze.

Pel que respecta al dividend amb càrrec a l'exercici 2019 va quedar fixat en 37,5 milions, la meitat que l'any anterior, a pesar que el benefici de 310 milions d'euros ha estat el millor dels últims 10 anys.

A més, ha aprovat la fusió per absorció entre El Corte Inglés (com a societat absorbent) i Sfera (com a societat absorbida), tal com va fer amb Hipercor en 2017 i amb Bricor l'any passat, de conformitat amb el projecte comú dipositat en el registre mercantil.

La companyia no preveu que l'operació de fusió tingui conseqüències "significatives" sobre l'ocupació, ja que es durà a terme respectant la situació laboral actual dels treballadors de Sfera, al mateix temps que no causarà impacte de gènere en l'òrgan d'administració de la societat absorbent, ni incidirà en la responsabilitat social de les societats participants en la fusió.