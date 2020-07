Dos fabricants de cotxes i dos de bateries s'interessen per planta de Nissan

Quatre empreses internacionals -dues fabricants de vehicles i dues de bateries per a cotxes elèctrics- s'han interessat per la planta que Nissan té previst tancar a Barcelona en els propers mesos.

La materialització d'aquests projectes, encara en una situació molt embrionària, permetria mantenir l'actual nivell d'ocupació de la factoria automobilística, on treballen més de 2.500 persones, segons avança el diari El Economista i han confirmat a Efe fonts empresarials.

Els dos fabricants de cotxes que han mostrat el seu interès per ocupar les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca de Barcelona són de la Xina, mentre que els productors de bateries són europeus.

Aquestes converses s'estan duent a terme en el marc de la Taula de l'Automoció i la Mobilitat de Catalunya, que ha impulsat la patronal catalana Foment de l'Ocupació, precisament per salvar l'activitat de la planta de la marca nipona.

El seu president, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat en les últimes setmanes optimista de cara a la possibilitat que sorgeixin oportunitats industrials que permetin salvar l'ocupació a Nissan i que reforcin Barcelona com a gran pol d'atracció de l'automoció, amb el focus posat en la mobilitat elèctrica.

La direcció de Nissan tornarà a reunir-se demà amb la representació sindical per negociar el tancament de les plantes catalanes amb la mediació de la Generalitat.

L'acord, però, sembla per ara improbable, ja que els sindicats demanen a l'empresa que retiri l'ERO per 2.525 treballadors com a condició per negociar, mentre aquesta ha posat sobre la taula la seva oferta d'ajornar a juny del 2021 el tancament de les plantes, previst per al desembre, i no executar acomiadaments abans del 20 de desembre, encara que tot això condicionat a pactar les condicions de l'expedient i a reprendre la producció de vehicles després de l'estiu.