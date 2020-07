Olot obrirà l'oficina d'atenció a empreses i treballadors afectats per la crisi de la covid-19 el setembre

L'Oficina de Reactivació Econòmica de la Garrotxa obrirà portes el setembre i oferirà atenció presencial i telemàtica als afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19. S'instal·larà a les oficines de DinàmiG del carrer Lorenzana a Olot i es contractaran dues persones. El seu objectiu serà coordinar i impulsar l'economia i l'ocupació de la Garrotxa per pal·liar les conseqüències de la crisi. D'altra banda, també s'oferirà un punt d'atenció a empreses i persones afectades per la pandèmia en l'àmbit l'aboral i econòmic. El servei d'atenció personalitzada funcionarà amb cita prèvia i s'informarà sobre aspectes com els ajuts disponibles o formació.

Pel que fa a l'assessorament, l'oficina identificarà i farà un seguiment de les "necessitats" de cada cas i informarà les persones i empreses d'aspectes com ara els ajuts que ofereixen les diferents administracions per reactivar els negocis.

D'altra banda, entre les primeres accions que s'hi duran a terme, també hi ha previst iniciar un projecte de capacitació digital. L'objectiu serà "adequar els coneixements generals de la població, les activitats econòmiques i les entitats als entorns digitals, afavorint la igualtat d'oportunitats", segons s'informa en un comunicat. Així mateix, també està previst una iniciativa de promoció per atraure i mantenir el talent a la comarca així com iniciatives per fomentar el consum local.

L'obertura de l'oficina és una de les mesures recollides en el Pla de Reactivació Econòmica i d'Ocupació de la Garrotxa per pal·liar els efectes de la Covid-19 i on es preveuen 122 accions. Segons les últimes dades, l'índex d'atur a la comarca és del 9,85% i hi ha 5.190 treballadors afectats per un ERTO. Els sectors més afectats a la Garrotxa són aquells que han hagut d'aturar la seva activitat durant el confinament per no ser considerats serveis essencials, sobretot àmbits com el comerç, la restauració, l'oci i la cultura.