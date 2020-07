La Cambra de Comerç endarrereix al 2022 la recuperació de l'economia gironina

La Cambra de Comerç preveu que l'economia gironina no es recuperarà de la crisi generada per la covid-19 com a mínim fins al 2022. I això, en el millor dels escenaris; és a dir, comptant que es conté el virus i ja hi ha vacuna. La directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, l'economista Carme Poveda, augura a més que la sortida serà "molt desigual", tant per sectors com per comarques. Allà on la indústria agroalimentària i química té més pes, la recuperació serà més ràpida; per contra, però, "el turisme patirà més", diu Poveda. A curt termini, però, les perspectives no milloren. De cara al tercer trimestre, els empresaris no són optimistes i ja assenyalen que la sortida de la crisi serà "més lenta" del que s'havia previst inicialment.