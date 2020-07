El Logis Empordà preveu atraure 2.000 llocs de feina d'empreses com Amazon

L'arribada de grans empreses logístiques com Amazon al polígon del Far-Vilamalla (Logis Empordà) suposarà la creació de 2.000 nous llocs de treball. Aquests almenys són els càlculs de la Conselleria de Territori de la Generalitat, la plana major de la qual es va desplaçar ahir fins als terrenys del Logis per presentar la urbanització de la segons fase del polígon.

El conseller, Damià Calvet, va evitar dir qui eren els interessats en instal·lar-se al Logis escudant-se en acords de confidencialitat. Però per l'envergadura de les obres, la seva celeritat i les dimensions dels terrenys reservats, tots els dits apunten al gegant nord-americà del comerç electrònic.

Calvet, malgrat la prudència, va desgranar alguna informació més d'aquest secret a veus. Per exemple que aquesta companyia i les que han d'arribar (entre 12 i 15 segons la conselleria) desembutxacaran prop de 200 milions d'euros per aixecar les seves naus i donar feina a 2.000 treballadors en una àrea de 328.000 metres quadrats.

Per atraure una empresa de la talla d'Amazon la Conselleria ha hagut de fer els deures. El més urgent ha estat impulsar la urbanització de 32,8 noves hectàrees del polígon, una tasca a la qual hi destinarà 5,7 milions d'euros. Les obres per preparar aquesta zona començaran al setembre i s'allargaran previsiblement durant 10 mesos.

Obres adjudicades

«A partir d'aquí haurem pogut crear les condicions perquè puguin venir empreses que dinamitzin l'economia i generin ocupació, que és molt important per l'Empordà i per a tot el país», va assegurar Calvet. En aquesta línia, el titular de Territori va subratllar que «aquesta és una obra que ha estat planificada des de la Generalitat, que ha estat consensuada amb els ajuntaments del Far d'Empordà i Vilamalla, que ja té tots els permisos urbanístics i d'edificació a punt (reparcel·lació, obres adjudicades, etc.) i que està a punt de començar».

Calvet també va remarcar que Cimalsa, l'empresa pública que gestiona el Logis Empordà, ja està en contactes amb operadors que s'instal·laran en aquesta ampliació». Actualment el Logis Empordà compta amb 21 hectàrees urbanitzades. La nova àrea ampliada es dividirà en sis illes, de les quals dues (part de la primera i part de la segona) ja tenen parcel·les venudes a diferents empreses.

Un tros de la segona illa i tota la sisena (la més gran amb diferència, amb 168.112 metres quadrats dels quals 136.170 són edificables) ja estan reservades a altres companyies. En aquesta sisena parcel·la és on previsiblement s'hi ha d'instal·lar Amazon.

L'altre gran infraestructura clau per atraure els gegants logístics és el ferrocarril. Actualment el polígon compta amb una estació de mercaderies a Vilamalla, i l'objectiu de la Conselleria que dirigeix Calvet és «consolidar-la i millorar-ne la utilitat i l'eficiència» amb la creació, per exemple, d'un ample de via europeu.

Una nova estació

A banda d'això, el conseller també va anunciar que estan treballant amb Adif en la creació d'una nova terminal ferroviària «de gran dimensió» al nord del polígon, una obra de calat (el pressupost rondaria els 100 milions d'euros) que es faria o no «en funció de la demanda». Els alcaldes del Far d'Empordà i Vilamalla van mostrar la seva satisfacció per un projecte que ajudarà a dinamitzar els seus municipis. I sindicats com UGT van avisar que vetllaran perquè el Govern compleixi els terminis previstos.