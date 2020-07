La xifra de desocupats durant el segon trimestre a Catalunya augmenta en 61.300 amb una taxa d'atur del 12,78%

El nombre d'aturats va pujar en 61.300 persones en el segon trimestre del l'any a Catalunya, que va ser la comunitat autònoma on més va augmentar la desocupació en els mesos més durs de la Covid-19, i la taxa d'atur es va situar en el 12,78%, davant el 10,66% del trimestre anterior.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha donat a conèixer avui dimarts l'Enquesta de Població Activa corresponent al segon trimestre del 2020, que situa el nombre d'aturats a Catalunya en 472.900 persones, xifra que no inclou els afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), encara que sí s'ha tingut en compte un altre tipus d'absències a la feina, com la reducció de jornada.

El nombre total d'homes aturats en el segon trimestre a Catalunya va arribar als 246.700, amb una taxa d'atur del 12,66%, mentre que les dones afectades per la desocupació van ser 226.200, amb una taxa del 12,91%.

Catalunya també va registrar el major descens de l'ocupació en el segon trimestre (223.700) i el nombre d'ocupats es va situar en 3.227.500 persones.

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats va augmentar en 55.000 persones, fins als 3,36 milions, el que deixa la taxa d'atur en 15,33%.

Per la seva banda, el nombre d'ocupats va disminuir en 1.074.000 persones en el segon trimestre respecte a l'anterior, el que va suposar la major destrucció trimestral d'ocupació de l'EPA.