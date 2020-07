La Cambra endarrereix fins al 2022 la recuperació de l'economia gironina «en el millor dels escenaris»

La Cambra de Comerç preveu que l'economia gironina no es recuperarà de la crisi generada per la covid-19 com a mínim fins al 2022. I això, en el millor dels escenaris; és a dir, comptant que es conté el virus i ja hi ha vacuna. La directora de la Memòria Econòmica de Catalunya, l'economista Carme Poveda, augura a més que la sortida serà «molt desigual», tant per sectors com per comarques. Allà on la indústria agroalimentària i química té més pes, la recuperació serà més ràpida; per contra, però, «el turisme patirà més», diu Poveda. A curt termini, però, les perspectives no milloren. De cara al tercer trimestre, els empresaris no són optimistes i ja assenyalen que la sortida de la crisi serà «més lenta» del que s'havia previst inicialment.

Les tres cambres de comerç gironines van presentar ahir la Memòria Econòmica a les comarques gironines. Segons van avançar, el PIB de la demarcació de Girona s'estima que va créixer un 2,2% el 2019, per sobre de l'1,9% de Catalunya, «però podria arribar a caure un 10% el 2020 per la crisi de la covid».



Davallada de les exportacions

Amb l'arribada de la pandèmia i el tancament de fronteres, les exportacions gironines van caure un 23,7% a l'abril respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest descens es va moderar al maig fins al 15,1%, i malgrat ser important, és menys de la meitat del que cauen les exportacions totals catalanes (-37,2%). Tanmateix, a causa de l'especialització industrial en el sector alimentari i químic, que són els sectors que menys han patit durant aquesta crisi, les exportacions gironines han registrat un menor retrocés i es recuperaran abans.

El turisme és, segons els empresaris, un dels sectors més tocats. Les perspectives positives per al 2020 es van truncar amb l'arribada de la covid-19. Indiquen també que s'han perdut 28.780 afiliats a Girona en un any, el 16% de tota la reducció d'ocupació a Catalunya, un pes superior al 10% que representa l'economia gironina.