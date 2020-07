CCOO denuncia l'empresa de residus de Blanes per obligar la plantilla a treballar quan ja es coneixen quatre positius

CCOO ha denunciat l'empresa de recollida de residus i neteja Nora a la Inspecció de Treball per incompliment del protocol de prevenció de la covid-19, després que s'hagi detectat un brot que afecta 15 treballadors. Els empleats del torn de nit van treballar dos dies un cop sabut que hi havia quatre infectats a l'empresa i mentre esperaven els resultats dels testos PCR, contradient les recomanacions del Departament de Salut, apunta el sindicat. Finalment, 11 treballadors van acabar donant positiu. L'organització sindical també denuncia que la companyia donés ordres de continuar treballant "sense prendre cap mesura addicional" com ara limitar l'ús d'espais compartits com els menjadors o els vestidors.

El delegat de CCOO a l'empresa, Jesús Fernández, assegura que s'ha comès "una negligència" perquè la direcció hauria pogut moure torns o prendre mesures per evitar el contacte dels treballadors als espais comuns, com ara tancar les dutxes i instar la plantilla a canviar-se de roba a casa seva.

Segons Fernández, els primers contagis al torn de nit es van conèixer entre el 20 i el 23 de juliol i es van començar a fer testos l'endemà per conèixer l'abast del brot. En aquell moment, les autoritats sanitàries van recomanar a Nora que els empleats a qui s'havia fet la PCR es quedessin a casa, continua el sindicalista.

Tot i això, l'empresa no va esperar a saber el resultat de les proves i va obligar els treballadors a anar a la feina divendres i dissabte. "L'empresa va dir que havia de fer el servei i recollir la brossa. El torn sencer va sortir a treballar amb normalitat, amb els vestidors i els menjadors oberts. No es va prendre cap mesura de prevenció contundent", explica.

L'endemà diumenge es va saber que 15 treballadors del torn de nit havien donat positiu al test de covid-19, afegeix Fernández. Segons el representant de CCOO, aquesta setmana es faran testos al centenar de persones que treballen per l'empresa.

Nora és una empresa mixta constituïda pel Consell Comarcal de la Selva, l'Ajuntament de Blanes i Cespa, dedicada a la recollida residus, la neteja viària i serveis ambientals.