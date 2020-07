La COVID destrueix 23.400 llocs de treball a Girona durant els mesos de confinament

El virus de la covid-19 ha comportat la destrucció de 23.400 llocs de treball a Girona durant el segon trimestre del 2020. Aquest període (abril-juny) coincideix amb el gruix del confinament de la població i l'aturada total de l'economia per l'estat d'alarma.

Les dades, corresponents a l'última Enquesta de Població Activa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), comencen a revelar la magnitud de la patacada econòmica i social. Perquè a pesar que la província va registrar 324.800 ocupats i aquest número per si sol no és dolent del tot, els llocs de feina respecte al primer trimestre van baixar pràcticament en caiguda lliure, registrant el segon descens més pronunciat des del segon trimestre del 2011, quan l'economia gironina es trobava al rovell de l'ou de l'anterior crisi. Però hi ha una altra dada més esgarrifosa. Aquest segon semestre passat és el primer en el qual s'han destruït llocs de treball a Girona des que l'INE medeix aquests indicadors. Aquesta és una dada insòlita. Fins ara, de gener a juny l'ocupació sempre havia anat cap amunt, fins i tot durant els mesos més negres de la crisi del 2008. Però la pandèmia ha capgirat totalment aquesta tendència i tot apunta a un rècord sense precedents pel que fa a la destrucció d'ocupació en els mesos successius del 2020. De moment la fotografia només ens mostra una part del desastre i aquesta revela, a banda de la caiguda de l'activitat fins al 60%, un augment de la taxa d'atur a la província, que passa del 10,66 del primer trimestre al 14,58% del segon. El nombre de desocupats a Girona va arribar als 55.500 entre l'abril i el juny.

Catalunya perd 223.700 ocupats

Les dades a Catalunya i al conjunt d'Espanya van en consonància amb les de Girona. Catalunya va registrar en el segon trimestre del 2020 el major descens de persones ocupades de la sèrie històrica, en perdre 223.700 llocs de treball, segons el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta. En la mateixa línia, la taxa d'atur al Principat es va situar al voltant del 12%. En aquesta línia, l'Enquesta de Població Activa apunta que la baixada de l'ocupació ha estat general en totes les comunitats autònomes, excepte Balears. Segons va recollir Europa Press, a escala espanyola la destrucció d'ocupació registrada entre abril i juny es va concentrar en el sector privat, que va perdre 1.052.000 llocs de treball, el seu major descens de la sèrie, mentre que el sector públic va registrar 22.000 llocs de treball menys, un 0,7% menys respecte al trimestre anterior. Davant d'això, els sindicats UGT i CCOO de Catalunya van reclamar mesures urgents i van denunciar que les dades mostren la facilitat amb la qual es destrueix l'ocupació com a conseqüència «d'un model de mercat laboral basat en la temporalitat i la precarietat». Al seu torn, patronals com Foment del Treball veuen «imprescindible la pròrroga sine die» dels ERTOs per a les empreses.