El grup xinès Bright Food posa a la venda GM Food, l'empresa més gran de Girona

L'empresa estatal xinesa Bright Food ha posat a la venda GM Food, l'antiga Miquel Alimentació, que va comprar fa només cinc anys. Amb seu a Vilamalla, és la companyia més gran de les comarques gironines, amb una facturació anual propera als 1.200 milions d'euros i una plantilla de 2.500 empleats.

Segons va avançar La Vanguardia, l'operació s'ha encarregat al banc d'inversió GBS Finance. Fa unes setmanes, l'auditora PwC va finalitzar la vendor due diligence -un informe profund de la situació financera i de negoci-, que ja s'ha repartit entre potencials inversors. De fet, la companyia gironina ja podria estar al radar tant d'altres multinacionals del sector de la distribució com de fons de capital nacionals o estrangers. El banc GBS Finance, fundat per Juan Antonio Samaranch Salisachs, ja va ser clau en les negociacions que van portar la família Miquel a vendre el seu conglomerat l'any 2015.

Fundada l'any 1925 i centrada en el sector de la distribució, Miquel Alimentació Grup es va mantenir com a empresa familiar fins que va passar a formar part del conglomerat xinès. La família Miquel, que n'havia estat propietària des de la seva fundació, va tancar l'operació de venda per un valor de 110 milions d'euros. Quan es va formalitzar l'operació ara fa cinc anys, Samaranch parlava «d'amor a primera vista» entre Ramon Miquel i Ge Junjie, màxims representants de les dues companyies. I afegia: «Girona no perd una empresa, guanya un soci estable que portarà Miquel Alimentació a una nova dimensió». Cinc anys després, sembla que les expectatives del gegant xinès Bright Food no s'han complert.

Com a distribuïdora en alimentació, GM Food compta amb 73 cash & carry i més de 700 establiments franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i una xarxa de gasolineres.

A més de la cartera de clients de cash&carry, subministra de forma regular a més de 1.800 detallistes independents, entre els quals es troben supermercats individuals, petites cadenes de distribució i distribuïdors locals. A través de Food Service, ofereix a cadenes de restauració comercial i social, hotels i parcs d'oci una solució integral a la cadena de subministrament.

Recentment GM Food va avançar en el procés d'expansió amb l'obertura de 45 nous supermercats franquiciats arreu d'Espanya, 14 dels quals a Catalunya els primers sis mesos del 2020, coincidint amb la pandèmia.