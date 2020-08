La firma de calçat Toni Pons obre la seva quarta botiga a l'Aràbia Saudita

Toni Pons continua la seva expansió i segueix amb els seus projectes de creixement de venda al detall. L'empresa acaba d'inaugurar la seva quarta botiga a l'Aràbia Saudita. Al contrari que els altres tres establiments que la marca té al país, situats a la capital, Riad, la nova botiga està ubicada a la costa del golf pèrsic, a la ciutat de Dammam. El nou establiment ha pujat la persiana al Centre Comercial Al Nahkeel Mall Dammam by Arabian Centres. Un espai que reuneix una àmplia selecció de marques de prestigi internacional, així com ofertes d'oci per a tota la família. El centre comercial gaudeix d'una excel·lent accessibilitat des de les principals carreteres de la ciutat de Dammam. Aquesta nova obertura s'emmarca dins d'un projecte que Toni Pons ha desenvolupat al país amb un soci local.