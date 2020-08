Grans càrnies de la província s'incorporen al protocol anti-COVID

Importants empreses càrnies com BonÀrea Agrupa, Frigorífics Costa Brava (Grup Cañigueral), Grup Jorge, Grup d'Avinyó, la Selva, Mafriges, Vall Companys, etc, s'han incorporat a la implementació del primer Protocol Covid-19 certificable de la indústria càrnia espanyola que FECIC ha creat i impulsat recentment, gràcies a l'acord signat amb la multinacional consultora AON, que ha elaborat el protocol, i amb l'empresa líder en certificació AENOR, que garantirà la seva correcta implantació. Aquests grups han començat amb AON els treballs d'anàlisi i avaluació dels riscos derivats de la covid-19 a les seves instal·lacions i la implantació de l'estàndard de seguretat que recull aquest protocol amb mesures que els permetran operar amb la confiança i tranquil·litat que compleixen amb els requisits legals i bones pràctiques establertes per les autoritats sanitàries i els organismes internacionals.

Després, segons el qual s'estableix en el Protocol Covid-19 de FECIC, l'entitat independent AENOR revisarà i certificarà que és compleixin els requisits les mesures establertes. Un cop superada aquesta auditoria de certificació, les empreses aconseguiran el certificat td'AENOR i la Llicència d'Ús de la marca.

Aquest protocol de FECIC serveix com a estàndard de seguretat per la indústria càrnia i ajuda a les empreses a demostrar i posar en valor la bona feina que fan.