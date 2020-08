Vols ser més productiu i eficient?

Un treballador no és millor per estar més hores al seu lloc de treball. Cal desterrar la cultura del «presentisme» i treure més rendiment a cada hora treballada. Que determinades formes de treballar s'arrosseguin des de molt temps enrere no vol dir que siguin les correctes, ni les més apropiades per als temps actuals. Un treballador no pot anar saltant de tasca en tasca sense sentit. Ha d'anar pas a pas, abordant i finalitzant cadascuna d'elles. Es diu que «el temps és or» i a l'empresa aquesta afirmació adquireix la seva màxima dimensió. Si directius i treballadors no són conscients del valor del temps i de la necessitat de gestionar-lo correctament, serà difícil assolir l'èxit.

Amb la mateixa càrrega de treball hi ha persones que aconsegueixen deixar-ho tot finalitzat i d'altres no. Per poder ser del primer grup, us deixo uns consells de millora de productivitat personal generals i aplicables a la majoria de llocs de treball:

1. Planifica. Dedica els primers 30 minuts del teu dia laboral a organitzar la teva agenda. Hi ha qui prefereix dedicar el final de la jornada per planificar el següent dia. Qualsevol quina sigui la teva elecció, cal mantenir aquest hàbit.

2. Prioritza les teves activitats. Què és urgent? Què és el més important? En general confonem allò urgent amb allò important per acabar apagant incendis.

3. Crea una rutina. Una rutina establerta ens evita perdre el temps pensant què faràs ara. És molt important si treballes pel teu compte, que és quan tendim a perdre més el temps fent voltes.

4. Pren notes. A vegades les idees salten en els moments més inesperats, no les anotem i després ens desesperem intentant recordar aquella idea que ens havia semblat tan genial.

5. Exercita la teva ment. En el teu temps lliure, juga a escacs, fes sudokus o juga al pòquer. Aquestes activitats t'ajudaran a entrenar la teva ment per enfocar la teva activitat.

6. Adapta el teu entorn. Intenta que la teva oficina sigui un espai agradable que et motivi a treballar. Decora, afegeix il·luminació (natural i artificial), col·loca-hi plantes, etc. Un lloc ordenat té més possibilitats d'oferir pau a la nostra ment. Ni perdrem temps buscant documents que estan tots escampats, ni en definitiva actuarem en un escriptori desordenat.

7. Aprofita la tecnologia disponible. Descarrega apps que et permetin organitzar les teves tasques i sincronitzar-les través dels diferents dispositius que facis servir (tablet, desktop i/o smartphone).

8. Respecta les pauses necessàries per poder respirar i reprendre el treball amb força renovada.

9. Evita la procrastinació. «No deixis per a demà el que puguis fer avui». En altres paraules, si veus que una tasca et portarà menys de dos minuts, fes-la al moment.

10. Mostra sempre una actitud positiva i allunya't del mal humor. Els comportaments negatius, les queixes i els rumors intoxiquen l'ambient de treball i repercuteixen en una mala execució.

11. Diversifica tasques. Una altra bona opció per no dispersar-se és posar-se a fer una altra cosa diferent quan s'estigui començant a perdre la concentració. És la millor manera de seguir avançant.

12. Accepta els teus errors i aprèn d'ells. Tots cometem en alguna ocasió, per molt que ens pugui molestar reconèixer-ho. Però les persones que es quedin atrapades en ells i no siguin capaces d'acceptar-los veuran la seva productivitat disminuïda. Equivocar-se és humà i és una oportunitat per aprendre.

13. És útil formar-se de manera continuada, aprenent sobre l'àmbit en el qual estiguem treballant encara que no se'ns requereixi.

14. A la feina es va a treballar. Cal evitar dispersar-se en distraccions com xerrades intranscendents amb companys, disteses converses telefòniques, xats, Facebook o consultes extralaborals a internet.