Descobreix les cinc cases més cares que es venen a la província de Girona

Malgrat el fet que el preu de l'habitatge és una de les grans problemàtiques de part de la població, hi ha un perfil de persones que per a elles això no suposa cap inconvenient. Si naveguem pels portals de les principals empreses immobiliàries amb venda a la web, com Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com, TuCasa.com o Yaencontre -són les immobiliàries amb més visites mensuals segons SimilarWeb, una empresa especialitzada en analítica en línia-, observem que les cinc cases més cares que actualment estan a la venda a la província de Girona són les següents:

Platja d'Aro, 12.500.000 €

L'habitatge més car que el dia d'avui està a la venda a les comarques gironines està situat a primera línia de mar a Platja d'Aro. L'immoble, que ha baixat 1 milió d'euros respecte al seu preu inicial de venda, té 6 habitacions, 9 banys i 1.754 m?2; (8.000 m?2; de parcel·la). L'habitança té piscina pròpia i accés directe a la platja. A més, el soterrani compte amb gimnàs, Spa i sauna.

Els compradors tenen l'opció de convertir la casa en un hotel de fins a 4.000 m?2;.



Sant Feliu de Guíxols, 11.900.000 €

La vila de luxe se situa a la zona residencial Punta Brava, al Sud de Sant Feliu de Guíxols i en direcció a Tossa de Mar per la carretera GI-682 que travessa el massís de les Cadiretes. Anteriorment tenia un preu de venda de 16 milions d'euros.

La superfície de l'immoble és de 1.000 m?2; (3.200 m?2; de parcel·la) amb 8 habitacions i 8 banys. Tot i que no s'ofereixen imatges, s'informa que conté piscina exterior, piscina interior climatitzada, Spa, sauna, gimnàs, zona d'audiovisuals i un apartament exterior amb dos dormitoris per al personal de servei.

Salt, 10.000.000 €

L'únic habitatge del llistat que no se situa en el Baix Empordà, és una casa unifamiliar del Barri Vell del municipi de Salt. El palau, datat del segle XI, s'inclou dins de la categoria de Bé d'Interès Cultural.

Tant el palau com els edificis que hi ha a la parcel·la han patit modificacions en la seva estructura i disseny, essent una de les més importants la que es realitzà en el segle XIX. En total hi ha a l'habitatge fins a 20 habitacions.

Sant Feliu de Guíxols, 9.500.000 €

De nou a la zona residencial Punta Brava, trobem una vila de 980 m?2; (2.100 m?2; de parcel·la), 11 habitacions i 12 banys. La casa, anteriorment valorada en 11 milions 900 mil euros, conté piscina, sauna, bany turc, sala de jocs, bodega i entre d'altres.

El xalet es venia l'any 2016 per 16 milions d'euros.



Begur, 9.500.000 €

Al cor del Baix Empordà es ven una masia de 3.200 m?2; amb 25 habitacions i 18 banys. La masia, del segle XVII, té un espai natural exclusiu de 80.000 m?2; amb rutes senyalitzades per gaudir del senderisme. Entre els equipaments que destaquen hi ha una piscina exterior, una piscina coberta climatitzada, un jacuzzi i una sauna, tres bars, sala de lectura i de billar, pista de tenis i una sala de massatges i bellesa. La propietat, actualment rebaixada amb 1 milió 500 mil euros, està pensada per ser un hotel.



Per molt sorprenent que pugui semblar, en la recerca realitzada en els diferents portals immobiliaris ens hem topat amb un pis a Figueres (108 m?2;, 3 habitacions i un bany) al qual se li assigna un preu de venda d'1 bilió d'euros i una casa adosada a Cassà de la Selva (240 m?2;, 3 habitacions i 3 banys) un preu de 250 milions d'euros. Un preu surrealista pels habitatges i que de forma ben probable es dona per una errada de tecleig.