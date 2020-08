La COVID enfonsa el PIB català, que retrocedeix un 26,1% en un any

Les comunitats autònomes d'illes Balears, Comunitat Valenciana, Catalunya, Canàries i Navarra són les regions que han registrat majors caigudes de PIB en el segon trimestre respecte al primer trimestre de l'any, amb descensos superiors al 20%. En tots els casos ha estat un trimestre afectat íntegrament per la crisi del covid-19 a Espanya.

D'aquesta manera es desprèn de l'estimació del PIB de les comunitats autònomes (CA) per al segon trimestre de 2020, elaborada i publicada el dimarts per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) mitjançant la metodologia d'estimació trimestral per Comunitats Autònomes del PIB (Metcap). Aquest càlcul es realitza després d'haver-se registrat una caiguda intertrimestral del PIB nacional del 18,5% i interanual del 22,1%.

En taxa intertrimestral, Balears ha estat la regió que va registrar una major caiguda de PIB en el segon trimestre, amb un enfonsament del 26,4%. La segueixen quatre comunitats més sense baixar del 20%: la Comunitat Valenciana (-22,1%), Catalunya (-22%), Canàries (-21%) i Navarra (-20,9%). Per sobre de la mitjana nacional també van situar-se les caigudes de les economies de La Rioja (-19,5%) i d'Aragó (-19%).

Ja per sota de la mitjana nacional, l'Airef estima que van situar-se les caigudes de PIB de la comunitat de Madrid (-18%), Astúries (-16,8%), País Basc (-16,7%), Andalusia (-15,6%), Castella i Lleó (-15,2%), Castella-la Manxa (-15,1%), Galícia (-14,9%), Cantàbria (-14,4%), Múrcia (-13,5%). La comunitat d'Extremadura hauria estat la regió amb un menor nombre de descens, concretament de -12,5%.

Una taxa interanual idèntica

En taxa interanual l'evolució va ser pràcticament idèntica, registrant els majors descensos de PIB. Per sobre de la mitjana nacional (-22,1%) hi podem trobar les mateixes set regions: illes Balears (-30,1%), Catalunya (-26,1%), Comunitat Valenciana (-25,6%), Navarra (-24,9%), Canàries (24,6%), La Rioja (-24%) i Aragó (-22,9%).

D'altra banda, amb una caiguda inferior a la mitjana nacional se situaven la Comunitat de Madrid (-21,6%), Astúries (-20,7%), País Basc (-20,5%), Andalusia (-18,9%), Castella-la Manxa (-18,6%), Castella i Lleó (-18,5%), Galícia (-18,2%), Cantàbria (-17,8%), Múrcia (-16,2%) i Extremadura (-15,2%).

La metodologia quantitativa utilitzada per l'Airef combina tres tipus d'informació estadística disponible per a l'anàlisi regional: les dades mensuals d'indicadors de conjuntura desagregats a escala territorial, les dades anuals compilades en termes de comptabilitat nacional per la Comptabilitat Regional d'Espanya (CRE) i, finalment, les estimacions per al conjunt nacional publicades per la Comptabilitat Nacional Trimestral (CNTR).

L'atur creix un 5,52%

La crisi del coronavirus també ha fet créixer l'atur a Catalunya, concretament un 5,52% durant aquest març, cosa que suposa un augment de 21.833 persones en relació amb el mes anterior i un total de 417.047, segons informava la setmana passada el Ministeri de Treball. En comparació amb el mateix mes del 2019, el nombre d'aturats ha crescut en 21.307 persones, un 5,38% més.