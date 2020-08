Emprenedores de la província funden la comunitat de suport Vola

Quan al desembre van arribar els sopars d'empresa de Nadal, un grup d'emprenedores es va adonar que si no espavilaven, acabarien complint amb un «mem» (acudit) que circulava a la xarxa, que evidenciava com un treballador autònom només pot aspirar a menjar sol una carmanyola com a sopar d'empresa.

Així, doncs, es van organitzar i van fer una crida a les xarxes per celebrar un esdeveniment entre dones emprenedores que ha acabat desembocant en el que, a dia d'avui, ja és una comunitat de suport i networking anomenada Vola, amb una quarantena de sòcies que posen en valor el territori, les comarques gironines.

«A la vida de l'autònom et sents sol en la presa de decisions. De vegades família i amics no acaben de comprendre la idea de projecte que vols llençar o les teves preocupacions», va explicar a Diari de Girona Cristina Puigdevall, una de les impulsores de l'entitat. «En canvi, una persona emprenedora que té projecte propi – encara que no sigui del mateix sector– doncs hi ha similituds en els problemes, entén la situació i d'una a l'altra pots acabar traient solucions o contactes per resoldre els problemes», argumenta Puigdevall.

En aquest sentit, pertanyen totes a un grup de WhatsApp que hi ha dies «que treu fum», on es tiren un cable entre unes i altres per possibles col·laboracions, ajudes amb dubtes financers o abordar els entrebancs amb els proveïdors. Són de sectors professionals molt variats –des de programadores web fins a fotògrafes, influencers, psicòlogues o arquitectes– i s'ofereixen formacions mútuament, com ara d'il·luminació i fotografia per a una millor imatge i promoció empresarial.

A més, es visibilitzen entre elles a les xarxes (si una llança una campanya comercial o un concurs, per exemple, totes ajuden a fer-ne difusió), i aquesta cooperació ha estat una bona empenta durant el confinament.



Tallers i esdeveniments

Vola organitza tant esdeveniments i tallers oberts com activitats exclusives per a sòcies (es poden consultar a la web www.volagirona.com), com ara tallers de marca personal i xerrades amb altres emprenedores en projectes de renom, com Anna Payet del Celler de Can Roca.