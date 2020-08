Els treballadors de Nissan ratifiquen per unanimitat l'acord per tancar les plantes de Catalunya el 2021

Els treballadors de Nissan han ratificat, per unanimitat, l'acord definitiu sobre l'ERO que afecta 2.525 treballadors i suposarà el tancament de les plantes a Catalunya. Centenars de persones han participat en l'assemblea, convocada per CCOO, UGT, CGT i l'USOC. Després que els representants dels sindicats desgranessin, a grans trets, el document consensuat, els empleats, a mà alçada, hi ha donat el vistiplau. Entre d'altres, l'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament traumàtic i les baixes només seran voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan es tancaran les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada.