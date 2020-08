Fecasarm recorre al TSJC la resolució del Govern que prorroga el tancament de l'oci nocturn

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució que prorroga quinze dies més el tancament de l'oci nocturn a Catalunya. Reclamen "la suspensió de la resolució" del Govern de manera "cautelaríssima" a causa dels "gravíssims danys i perjudicis" per les empreses del sector. Argumenten que la resolució no s'ajusta a la Llei de Salut Pública perquè ignora el grau d'afectació per regions sanitàries. Al recurs es demana, amb caràcter subsidiari, que es suspengui el tancament de locals a l'aire lliure ja que "la pròpia Generalitat avala que son espais amb risc baix de contagi".

L'entitat denuncia els "greus danys i perjudicis" que s'ocasionen al sector a nivell econòmic i que afecten a prop de 40.000 famílies. Apunten una llista de deu discoteques que sumen 742 treballadors i afegeixen que a Catalunya hi ha prop de 3.000 locals afectats per la mesura. També aporten els rebuts de lloguer d'un altre grup de discoteques que paguen imports molt importants i que diuen que si no els poden pagar seran desnonades.

Per aquest motiu afegeixen que si no s'adopta la mesura cautelar urgent "es podria fer perdre la finalitat legítima al recurs ja que el dany pot ser irreparable i més tenint en compte les dates en les que es produeix el tancament, les dates més importants de l'any per a aquests locals".

També al·leguen que la resolució parteix d'una "falsa premisa" perquè la Generalitat es basa en que a les discoteques hi ha risc de contagi per que "son espais tancats i amb aglomeracions de gent que no es coneixen" però "no queda acreditat que hi hagi més risc de contagi en funció de l'hora de tancament".

Subsidiàriament, en el recurs sol·liciten que, en tot cas, es suspengui la vigència de la resolució pel que fa a espais a l'aire lliure de discoteques i sales de festa. Expliquen que la mateixa Agència de Salut Pública de Catalunya en els seus informes de data 23 de juliol i 30 de juliol va defensar que a les discoteques hi havia més risc de contagi perquè "son espais tancats".

Fecasarm espera que la mesura cautelar es resolgui aquest mateix divendres i que els locals puguin obrir aquesta mateixa nit.