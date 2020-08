El 86% dels espanyols, a favor de difondre sous per acabar amb la bretxa de gènere

El 86% dels espanyols està a favor que les empreses facin públic el salari dels seus treballadors per posició i categoria per posar fi a la bretxa salarial de gènere, segons un informe d'Infojobs sobre la bretxa salarial a Espanya. Aquesta xifra s'incrementa fins al 90% en el cas de les dones, mentre que el 81% dels homes es posiciona a favor de la transparència salarial. Tenint en compte l'edat, la població activa de 16 a 34 anys és la que mostra un major suport a la implementació de mesures de transparència salarial (89%), xifra que baixa fins al 84% en el cas dels que tenen edats compreses entre els 55 i els 65 anys. L'informe també assenyala que es dona la tendència que a major nivell laboral menys d'acord s'està amb aquest tipus de polítiques de transparència salarial per acabar amb la discriminació.