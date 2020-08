Agricultura injectarà 1,3 milions per donar liquiditat a empreses dedicades a la planta ornamental

El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts destinats a cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, el sector cunícola i de l'avicultura de producció de carn, les empreses integradores d'explotacions d'avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l'ensinistrament i pràctica eqüestres afectades per la crisi de la covid-19. Aquests ajuts, d'un import d'1.522.500 euros, consisteixen en la compensació de càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions de circulant, amb l'Institut Català de Finances (ICF) i van a càrrec dels pressupostos d'Agricultura per a l'any 2020.

De la partida total que s'hi destina, 1.312.500 euros van a la línia d'ajuts per al sector de la flor i la planta ornamental; 120.000 euros per a la línia d'ajuts per als sectors cunícola i de l'avicultura orientats a la producció de carn i les empreses integradores d'avicultura de carn, i 90.000 euros per a la línia d'ajuts per a les explotacions especials per a l'ensinistrament i la pràctica eqüestres. Entre altres requisits fixats per beneficar-se de l'ajut, les persones sol·licitants han d'haver patit una disminució de la seva facturació superior al 30%, i tenir la condició de PIME. El termini de presentació de sol·licituds davant l'ICF s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC, és a dir, a partir d'aquest dissabte, i finalitza el 9 de setembre.



Préstecs «avantatjosos»

L'import mínim és de 15.000 euros i el màxim de 100.000 euros, i el termini per retornar el préstec és de fins a cinc anys, amb fins a un de carència i amortització lineal, per mesos vençuts. L'interès serà l'Euríbor a dotze mesos més 3 punts de diferencial i no s'han previst comissions d'obertura.

Seran auxiliables les operacions de finançament dins el tram de capital específic establert per als afectats per la manca de liquiditat conseqüència de la covid-19 dins el sector primari, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d'ajut. Les persones beneficiàries que s'acullin a l'ajut han d'haver formalitzat el préstec com a màxim el 9 d'octubre del 2020.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Decisió de la Comissió Europea relativa a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de covid-19. Els ajuts d'aquesta convocatòria es podran acumular amb ajuts que entrin en l'àmbit d'aplicació dels reglaments de minimis de la UE, sempre que es refereixin a costos subvencionables diferents o es respectin els màxims d'ajuts establerts.