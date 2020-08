La gran banca es blinda contra les insolvències dotant-se de 12.000 milions d'euros

Els sis bancs que cotitzen a l'Ibex-35 han tornat a sacrificar els seus guanys al primer semestre del 2020, incorrent en pèrdues històriques en alguns casos, per blindar el seu balanç davant l'augment del risc derivat de la crisi econòmica que han provocat les mesures de contingència implementades per mitigar l'expansió del coronavirus.

Aquesta situació excepcional ha portat la gran banca a protegir-se davant potencials insolvències adoptant una postura de prudència i realitzant provisions de forma agregada per import d'uns 11.900 milions d'euros, en previsió que l'escenari continuarà deteriorant-se i que el cost del risc ha augmentat considerablement.

Les decisions adoptades han portat l'entitat presidida per Ana Botín a entrar en números vermells per primera vegada en la seva història, incorrent en una pèrdua atribuïda de 10.798 milions d'euros durant els primers sis mesos de 2020.

Banco Santander ha dotat 7.030 milions d'euros per fer front a la deterioració del valor dels actius financers pels efectes derivats de la covid-19. En tot cas, també ha impactat una actualització dels fons de comerç de les seves inversions i dels actius fiscals diferits (DTAs) de 12.600 milions d'euros, fet que ha generat un càrrec extraordinari sense efecte en caixa. Aquest ajust obeeix a la deterioració de les perspectives econòmiques com a conseqüència de la crisi del coronavirus i no afecta la liquiditat, el risc de crèdit ni la ràtio de capital CET1.

El mateix ha fet el BBVA, entitat que s'ha anotat pèrdues per 1.157 milions d'euros durant el primer semestre d'aquest any. El banc liderat per Carlos Torres ha realitzat dotacions per 2.104 milions d'euros, dels quals 1.460 milions es van aplicar al primer trimestre i 644 milions al segon, que s'uneixen a l'ajust del fons de comerç dels Estats Units per 2.084 milions d'euros al primer trimestre.



Beneficis per a CaixaBank

Per la seva banda, CaixaBank ha tancat el primer semestre amb un benefici atribuït de 205 milions d'euros, un 67% menys respecte al mateix període de l'exercici anterior, després de realitzar en aquests sis primers mesos una provisió extraordinària de 1.155 milions d'euros per l'impacte de la crisi sanitària. L'entitat va realitzar una provisió de 400 milions d'euros en els tres primers mesos de l'exercici actual, als quals s'han sumat altres 755 milions en aquest segon trimestre.

Així mateix, Bankia va registrar un benefici net de 142 milions d'euros durant la primera part del 2020, un 64% inferior a l'obtingut fa un any, a causa de les provisions per fer front a possibles contingències com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus. Ha efectuat una dotació de provisions de caràcter extraordinari de 185 milions d'euros, que, sumats als 125 milions del primer trimestre, arriben als 310 milions.

Igualment, Banc Sabadell ha tancat amb guanys atribuïts de 145 milions d'euros fins al juny, un 72,7% menys respecte al mateix període del l'any passat, després de destinar 1.089 milions d'euros a provisions. De la seva banda, Bankinter va registrar un benefici net de 109,1 milions al primer semestre, xifra que suposa un descens del 64,7%.