la meva empresa és «eco-friendly»?

fortunadament, cada vegada són més les empreses que es preocupen pel medi ambient i intenten reduir el seu impacte negatiu a l'entorn. Què és ser «eco-friendly»? La seva traducció literal és ser amigable amb l'ecologia, és a dir, ser respectuós amb el medi ambient. Però, segons el meu parer, el seu significat apropiat implica l'equilibri perfecte entre l'ecologia, la societat i l'economia.

La sostenibilitat no és una moda passatgera, fa molt de temps que l'ecologia i l'aposta per la sostenibilitat s'han convertit en un conjunt de valors cada vegada més necessaris per al branding d'una empresa. Tenir un negoci «eco-friendly» contribueix a generar un impacte positiu en el posicionament de marca i en les vendes del negoci. Si encara no t'has plantejat incorporar la sostenibilitat a l'ADN del teu negoci o al teu RSC, pren nota d'aquestes idees bàsiques.

Pel que fa a estalvi energètic:

1. L'ideal seria utilitzar energies renovables i, fins i tot, fer una auditoria energètica per saber quin és el consum i poder millorar els nostres hàbits. Aquesta és una forma de reduir no només la petjada del carboni sinó també la factura de la llum.

2. Instal·lar un termòstat programable o intel·ligent que adapta la temperatura a les estacions i redueix el consum quan ja no queda ningú en l'espai, durant els dies festius o les vacances.

3. Apostar per les bombetes LED. Les de bona qualitat poden durar fins a 25 vegades més que les bombetes convencionals, però a més utilitzen un 75% menys d'energia.

4. Desconnectar aparells que no estan en ús: deixar els ordinadors encesos o en repòs s'ha convertit en un costum molt estès a les empreses. No obstant, quan els equips no han de ser utilitzats durant més d'una hora s'aconsella desconnectar-los.

Pel que fa a consumir de manera assenyada:

1. Utilitza paper reciclat: Reduir el seu ús és el més important, però com que les oficines 100% lliures de paper encara són una utopia, almenys que s'utilitzi el reciclat i lliure de clor. Una bona opció és col·locar una capseta de fulles que es poden reutilitzar al costat de la impressora, per exemple. Una altra bona idea és programar per defecte la impressió a doble cara, per així aprofitar millor els folis.

2. Evitar els elements no reciclables: especialment quan es tracta d'objectes d'un sol ús.

3. Cercar materials verds: A l'hora d'adquirir noves eines de treball o mobiliari també és important fixar-se en què es tracti de productes de proximitat, de materials sostenibles i millor encara si compten amb un algun certificat ecològic.

4. Aprofitar l'aigua. Utilitzar a l'empresa sistemes d'aprofitament d'aigües, com col·lectors o dispersors, ajuda a reduir en consum de la mateixa, gairebé sense diferència per als usuaris.

Pel que fa al transport:

1. Apostar pels cotxes híbrids. Els cotxes d'empresa que funcionen amb derivats del petroli es poden canviar per cotxes híbrids. D'aquesta manera es redueixen les emissions de CO2.

2. Incentivar l'ús de transport públic. Quants dels empleats van en vehicle privat? Donar incentius perquè els treballadors optin pel transport públic és una excel·lent forma de fer del nostre negoci una empresa «eco-friendly».

Pel que fa a la gestió de residus:

1. Separar els residus i reciclar. Paper, vidre, plàstic o tòner, etc. Molts productes que es fan servir habitualment a les empreses es poden reciclar. A més, hi ha serveis que s'encarreguen de recollir els productes de reciclatge a la mateixa empresa.

2. Ajustar les deixalles: Encara millor que reciclar els residus és no generar-los. Això és impossible, però si tenim en compte les quantitats de materials que consumim i quant n'acostuma a sobrar, podem aconseguir ajustar la compra per desaprofitar el menys possible.

Ser sostenible no és només la forma d'ajudar el planeta, sinó a més és la forma més lògica d'actuar i la que fa que l'empresa estalviï més.