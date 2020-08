Aquestes són les cinc persones més riques d'Espanya

La pandèmia de coronavirus ha tingut ja un cost de prop de 10 bilions i mig d'euros per a l'economia mundial, però la mossegada no ha arribat als supermilionaris, que "valien" gairebé 250.000 milions d'euros més que a mitjans de març, segons dades de la llista Forbes fins al maig, que situa Juan Roig, president de Mercadona, com la cinquena fortuna a Espanya amb 2.300 milions.

Entre el 23 de març i el 22 de maig, ni una sola de les 25 majors fortunes del món ha minvat, i el que més benefici ha obtingut en els mesos més durs de la pandèmia ha estat el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha passat de la setena a la quarta posició, avançant entre d'altres a l'"oracle d'Omaha", l'inversor Warren Buffet, amb els seus gairebé 75.000 milions d'euros.



Els més rics de món, segons la llista Forbes

La llista l'encapçala el propietari d'Amazon, Jeff Bezos, amb un patrimoni estimat en 126.500 milions d'euros, més del doble que l'únic espanyol de la llista, el fundador d'Inditex, Amancio Ortega, que amb 55.000 milions ocupa la desena posició i és l'home més ric d'Espanya.

Quan Bill Gates -el segon més ric de la planeta, amb 92.000 milions- va assegurar que la filantropia ha de ser voluntària segurament no va imaginar que 83 milionaris dels Estats Units, Alemanya, França, Dinamarca, Regne Unit, Holanda, Suècia i Nova Zelanda arribarien a l'extrem de demanar pujades d'impostos als més rics.

Potser moguts per un impuls filantròpic o per la mala consciència davant el bé que els hi va tot mentre la COVID-19 arrasa, 83 milionaris -cap espanyol entre ells- han dirigit una carta oberta als governs de tot el món perquè els apugin els impostos.

"Tenim diners, molts, diners que es necessita desesperadament ara i seguirà sent necessari en els anys vinents, a mesura que el nostre món es recuperi d'aquesta crisi", diu la missiva.

"Avui, nosaltres, els milionaris sotasignants, demanem als nostres governs que augmentin els impostos a persones com nosaltres. Immediatament. Substancialment. Permanentment", conclou.

Però cap d'aquests 83 rics és prou ric per a figurar en la llista Forbes, el mateix que li ha passat a la petita del clan Kardashian, Kylie Jenner, a la qual la publicació li ha tret el títol de bilionària, que li va atorgar per primera vegada en 2019, pel seu "entramat de mentides" amb la qual ha exagerat el valor de la companyia que va fundar, "Kylie Cosmetics".

En la seva obsessió per figurar, encara sense ser-ho, entre les grans fortunes del món, Jenner hauria inflat fins i tot les seves declaracions de la renda.



A Espanya el debat sobre la pujada d'impostos a les grans fortunes ha estat sobre la taula política, però sense gaire convicció; al començament de juny la comissió de Reconstrucció després del coronavirus va rebutjar les iniciatives en aquest sentit, malgrat comptar amb el suport d'Unides Podem, soci de govern, tot i que continua oberta la possibilitat d'apujar els impostos de societats, patrimoni o successions.

A les xarxes socials són freqüents les demandes perquè el propietari de Zara pagui més impostos en lloc de fer caritat; durant la pandèmia, l'empresari ha donat més de 60 milions d'euros de material sanitari.

Ortega és des de fa dècades l'home més ric d'Espanya, a una distància sideral dels següents classificats.

La fortuna d'Ortega es gestiona fonamentalment a través de Pontegadea, que reuneix totes les seves societats de cartera, les seves filials immobiliàries i participacions empresarials.

Aquest vehicle d'inversió té el 59,29% a Inditex, el 9,99% en la companyia d'infraestructures de telecomunicacions Telxius i el 5% de l'empresa d'instal·lacions de gas Enagás; el 2019 va ampliar la seva cartera immobiliària un 15%.

Immediatament per darrere figura la seva filla Sandra, amb una fortuna estimada de més de 5.000 milions d'euros; el segueixen l'amo de Ferrovial, Rafael Del Pino i Calvo-Sotelo (4.000 milions); el propietari d'Iberostar, Miguel Fluxà Roselló (2.600 milions); el fundador de Mercadona, Juan Roig (2.300 milions); l'empresari i inversor Juan Abelló (1.900 milions); el promotor immobiliari Tomás Olivera (1.800 milions), o l'empresària Alicia Koplowitz (1.700 milions).