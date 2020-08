La collita de poma a comarques gironines serà més escassa però de més qualitat

Els productors de Poma de Girona han començat aquesta setmana la campanya de recollida, que s'ha avançat respecte altres anys. El president de la IGP Poma de Girona, Llorenç Frigola, preveu que sigui una bona campanya, tot i la disminució de producció ja que la poma gironina és la primera en collir-se de tot el mercat. "Esperem que els supermercats i els distribuïdors ens ajudin amb el preu", ha afirmat Frigola. El president també ha destacat que aquest any la poma té "molta qualitat" ja que les temperatures suaus de la primavera i principis d'estiu i les pluges han contribuït en augmentar el calibre i la coloració de les pomes. La previsió és recollir unes 74.000 tones de pomes a la demarcació de Girona.

La campanya de recollida de la Poma de Girona s'ha avançat aquest any amb un descens en la producció del 14%, fet que permetrà superar les 74.000 tones de pomes recollides a la demarcació gironina. Es tracta d'un terç de totes les pomes que es cultiven a Catalunya. A més, serà la primera que es culli, fet que li donarà major sortida al mercat. De fet, el president de la IGP, Llorenç Frigola, ha destacat que arriben amb "les càmeres frigorífiques buides" i això també ajuda a l'hora de comercialitzar les pomes. Frigola ha avançat que ja es començaran a exportar pomes cap a l'Amèrica Llatina.

Per altra banda, aquest any en el conjunt d'Europa hi haurà una davallada en la producció d'aquesta fruita del 4%. De tota manera, Frigola ha detallat que centrant-se en els tipus de pomes dolces, que són les que tenen més tirada al sud d'Europa, aquesta xifra és més gran. El principal motiu és que Polònia ha recuperat el cultiu de pomes de forma destacada, però només de categories àcides, que no tenen tanta sortida a la península.

Per això, Frigola s'ha mostrat confiat en aconseguir un preu raonable per la poma. A més, el president de la IGP ha destacat que aquesta campanya la poma tindrà més qualitat que en altres anys. El principal motiu és la "primavera suau" que s'ha registrat a nivell de temperatura. Això "ha afavorit el creixement dels arbres i de la fruita", tal com ha detallat el director de l'estació experimental IRTA- Mas Badia, Joan Bonany.

Bonany també ha destacat que "els accidents climàtics" han "respectat" la producció gironina de pomes. De fet, el temporal Gloria va provocar importants destrosses en les produccions. Els pagesos van haver de "treballar molt" per recuperar els arbres, però Bonany ha apuntat que va afectar més la llevantada que hi va haver pels volts de Sant Jordi, a finals d'abril. En aquest moment és quan les pomeres floreixen i "tanta pluja no va bé". Aquest podria ser un dels motius pels quals la producció de pomes d'aquest any serà menor que l'any passat.

L'abundància de pluja també ha portat més "afectació per malalties" a les plantacions. Joan Bonany ha assegurat que, malgrat tot han pogut contenir-les i per això els camps gironins oferiran "una poma sana i d'alta qualitat".

Les temperatures suaus han permès que les pomeres "no s'estressessin", ha detallat Frigola. Per altra banda, això ha comportat en pomes amb un major calibre i millor coloració. Per altr banda, "el nivell de sucre es manté". Per tot això, els productors es mostren esperançats en la campanya de la poma d'enguany.

Frigola ha detallat que és especialment important que es mantingui un preu més elevat que en altres anys per tal que l'augment de costos que ha comportat l'aplicació de mesures del coronavirus no escanyin encara més els productors gironins.