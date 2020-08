El lideratge es demostra en els moments de crisi

Vivim una realitat laboral amb una economia incerta, en un mercat extremadament competitiu, amb clients exigents i summament informats i, per si fos poc, implantant tecnologies que canvien a tota velocitat. A més, el 2020, el coronavirus.

Les crisis són situacions generalment inesperades que alteren el funcionament normal d'una empresa i que poden amenaçar la imatge de l'organització, les relacions internes o externes i suposar una greu amenaça per als seus objectius estratègics i, fins i tot, per a la sostenibilitat del projecte empresarial. Aquestes condicions requereixen mesures immediates i efectives per evitar o moderar els danys, i intentar revertir-los en una oportunitat per al creixement i transformació empresarial.

El lideratge en temps de crisi resulta clau per a mantenir la calma entre empleats, clients i socis empresarials. En els mals moments és quan el líder ha de preguntar-se què cal fer i què convé a l'empresa. Hi ha quatre àrees d'acció en les quals el líder no pot flaquejar:

1. Establir la direcció estratègica de l'empresa (visió). És important establir cap a on es dirigeix l'empresa i fixar les metes de forma específica, mesurable, accessible, orientades a resultats i amb temps definit, i traspassar-les a tota l'organització perquè es treballi en aquesta direcció.

2. Assegurar el compromís i la implicació de totes les àrees de l'organització per seguir amb determinació l'estratègia seleccionada. És imprescindible deixar clar que el líder serà el primer a complir aquesta línia d'actuació. El líder, en aquests casos, té l'obligació professional i moral d'oferir als seus subalterns la màxima ajuda possible.

3. Execució dels plans. Tot grup funciona segons unes regles, escrites o no. Si el líder no les estableix, algú ho farà per ell. Per tant, aquestes han de ser clares i s'han de comunicar a tots els interessats. Per afrontar la situació, el líder ha d'informar-se sobre l'esdevenir de l'entorn (tant intern com extern), interpretar la informació i executar un pla d'acció a partir del potencial latent de l'organització.

4. Mantenir un comportament permanentment que sigui exemplar per a la resta de l'organització.

La qualitat més bàsica que ha de tenir un líder és la integritat. El líder que sempre honra la seva paraula aconsegueix guanyar-se la confiança de l'equip que gestiona i establir bones relacions socials i laborals. En el moment que un líder es veu embolicat en un acte no ètic o en un problema d'integritat, perd la confiança dels seus seguidors.

Per estar preparat per a futures situacions de crisi, hi ha quatre habilitats que es poden treballar i que ajudaran qualsevol líder:

1. Adaptabilitat. L'adaptació laboral requereix modificar els nostres patrons de comportament amb intel·ligència, astúcia i control per ajustar-nos a canvis interns o externs del nostre entorn i així poder fluir entre les situacions més difícils.

2. Empatia. L'empatia és fonamental per a construir el compromís, la motivació i la col·laboració entre el personal. Promou el respecte, el suport i afavoreix els vincles interpersonals.

3. Comunicació. La comunicació clara, concisa, honesta i congruent ofereix la seguretat i la transparència necessària per definir el camp d'acció i establir un full de ruta.

4. Persuasió. La persuasió, que no manipulació, és l'art de guiar altres cap a l'adopció d'idees, actituds o accions que consideren que són beneficioses per a ells. És aconseguir guanyar-se els altres en una discussió: no es tracta de vèncer-los, sinó de portar-los al teu terreny.