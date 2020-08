Unió de Pagesos demana més vigilància al Camp de Tarragona per evitar robatoris

La Unió de Pagesos vol més vigilància a l'entorn rural del Camp de Tarragona per prevenir robatoris en època de collites. Diversos membres del sindicat han traslladat la demanda aquesta setmana als responsables dels Mossos d'Esquadra i dels Agents Rurals en una reunió que es va fer a l'edifici del 112 de Reus. El coordinador del sindicat al Camp de Tarragona, Pere Guinovart, va demanar prioritzar la vigilància al camp i que «esmercin més esforços» des d'ara i fins a final d'any coincidint amb la verema, la collita de l'avellana, de l'ametlla, de la garrofa i de l'oliva. «Sabem que no hi ha robatoris si no hi ha gent que ho compri, i la reivindicació és que es persegueixi la gent que compra», va afegir.

Unió de Pagesos també va demanar als responsables dels Mossos que vetllin per les zones hortícoles i que augmentin el control per evitar que el producte robat es posi en circulació. El responsable sindical al territori va explicar que són conscients que en aquesta època la policia centra esforços a evitar robatoris a les zones turístiques, però va defensar que els agricultors també han d'estar protegits com qualsevol altre ciutadà. «Moltes vegades ens sentim desemparats», va explicar. L'organització tem que la crisi econòmica pugui traduir-se en més robatoris. «L'economia del país no serà tan pròspera com voldríem i la covid ens afectarà moltíssim», va afegir.