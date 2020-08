Els comerços denuncien dificultats per ingressar efectiu en els bancs

L'associació de comerciants Comertia ha denunciat aquest dimarts els "greus problemes" que tenen últimament els establiments per poder ingressar diners en efectiu a les entitats financeres.

Segons Comertia, els bancs no accepten efectiu a través de finestreta, com tampoc l'ingrés de bitllets grans i monedes a través del caixer, de manera que el procediment per ingressar diners es redueix a demanar cita prèvia "en un horari específic i limitat" i esperar al carrer fins a poder ser atès.

"Un servei deficient i del tot insegur per a la persona responsable d'aquest tràmit", assegura Comertia, que afirma que cada vegada són més els clients que paguen amb targeta, encara que segueix havent-hi un percentatge elevat de persones que ho fan en efectiu, sobretot gent gran.

Comertia és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, entitat que agrupa més de 60 empreses que sumen més de 4.000 punts de venda i que facturen en conjunt més de 4.000 milions d'euros anuals.