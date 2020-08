Les exportacions gironines pugen un 1,5% durant el primer semestre de 2020

Les exportacions a les comarques gironines han crescut un 1,5% durant el primer semestre de 2020 respecte l'any anterior i arriben als 2.778,1 milions d'euros. Les bones xifres dels mesos de gener, febrer i març, conjuntament amb l'augment del mes de juny han permès minimitzar els efectes de la pandèmia. Pel que fa a les dades del mes de juny, les exportacions han remuntat arribant als 485,3 milions, un 7,9% més que el juny de 2019. Per sector, l'alimentació, begudes i tabac segueix essent el més potent en vendes a l'exterior amb 236 milions, gairebé la meitat de totes les exportacions del mes de juny. Aquest sector ha notat un increment del 18,2% respecte l'any anterior.

Les indústries de les comarques gironines recuperen el nivell de vendes internacionals i durant el primer semestre de 2020 han facturat 2.778,1 milions d'euros en exportacions, un 1,5% més de la facturació que van aconseguir durant els sis primers mesos de l'any passat. El bon ritme de vendes del març i també les xifres de gener, febrer i la recuperació del mes de juny han permès deixar enrere els efectes de la pandèmia en el volum de vendes a l'exterior. Durant el mes de juny les empreses gironines han ingressat 485,3 milions d'euros en les vendes a l'estranger, una xifra gairebé vuit vegades superior a la de l'any passat.

Per països, França segueix essent el principal comprador dels productes gironins. Durant el mes de juny s'han venut productes per un valor de 130,59 milions d'euros a França. En segona posició es manté la Xina i en tercera posició hi ha el mercat alemany.

Pel que fa als sectors, el de l'alimentació, begudes i tabac es manté com a principal exportador de la demarcació. Pràcticament és la meitat de tota la facturació en vendes a l'exterior amb 236 milions d'euros. Aquest sector també ha augmentat les exportacions durant el junt amb un 18,2% més de vendes que el mateix mes que l'any passat.

En el primer semestre de 2020, l'alimentació també creix en exportacions un 15,3% i arriba als 1.349,3 milions d'euros facturats. En segon lloc hi ha els productes químics que en la primera meitat de l'any han facturat 455,5 milions, un 9,4% menys que el mateix període de l'any passat. De fet, el mes de juny, el segon sector amb més vendes a l'estranger va ser el de béns d'equip amb 70,5 milions.

Per altra banda, les indústries càrnies han arribat als 153,16 milions de facturació aquest juny, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat (128,58 MEUR). Pel que fa al primer semestre, aquestes empreses també han crescut en la facturació, ja que han ingressat 906,52 milions d'euros els sis primers mesos de 2020, mentre que en el mateix període de 2019 van ingressar-ne 744,41.