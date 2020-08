UP demana a Agricultura una reunió per la disminució de producció de poma i pera

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Departament d'Agricultura una reunió urgent per tractar els efectes que comportarà la important disminució de la collita de poma i pera a causa dels danys per malalties de fongs amb l'objectiu de mitigar les possibles pèrdues. Segons el sindicat, Agricultura ja havia fet una previsió a la baixa de la producció al juliol. Volen una valoració acurada d'aquestes pèrdues per garantir una fiscalitat justa per als fructicultors que tributen en el sistema d'estimació objectiva (mòduls) de l'IRPF. A més demanaran una línia d'ajuts directes per a les explotacions més afectades de Lleida i Girona, ja que Agroseguro no considera aquests danys indemnitzables.

Unió de Pagesos calcula una afectació per fongs del 50% de poma a les comarques de Girona, i de fins al 20% a la zona de Lleida, com a resultat dels períodes de pluges persistents i de les dificultats per controlar les malalties fúngiques. El sindicat considera que, tot i la utilització dels tractaments, la dificultat en el control del motejat pot ser degut a l'aparició de resistències als fitosanitaris autoritzats, com alerta el Comitè d'Acció de Resistències a Fungicides.