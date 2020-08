Elon Musk s'enlaira fins a la quarta posició i l'amo de Zara cau al setzè lloc del rànquing de milionaris

L'empresari nord-americà Elon Musk, fundador de la fàbrica d'automòbils elèctrics Tesla i de companyies com SpaceX, s'ha convertit en la quarta persona més rica del món, després que el seu patrimoni augmentés en gairebé 8.000 milions de dòlars (6.722 milions d'euros) en un sol dia, elevant la seva fortuna fins als 84.800 milions de dòlars (71.250 milions d'euros) i desbancant el magnat francès del luxe Bernard Arnault, president i conseller delegat de LVMH.

Segons les xifres recollides en el Bloomberg Billionaires Index, el patrimoni d'Elon Musk es va disparar aquesta setmana a 7.780 milions de dòlars (6.535.000 d'euros) impulsat per la forta revaloració experimentada per les accions de Tesla, de la qual l'empresari és el principal accionista amb al voltant del 18% de capital.

Per la seva banda, Amancio Ortega apareix com el primer espanyol (lloc 16) en l'índex elaborat per Bloomberg, amb una fortuna estimada de 59.700 milions de dòlars (50.129.000 d'euros), fet que suposa una caiguda en el que va d'any de uns 15.800 milions de dòlars (13.267.000 d'euros), la segona més gran entre els 500 membres de la llista, només per darrere de la reculada de 20.700 milions de dòlars (17.357.000 d'euros) en el patrimoni de Bernard Arnault.

En la sessió de dilluns, els títols del fundador de l'automobilística anomenada així en honor de l'enginyer d'origen serbi Nikola Tesla van aconseguir una revaloració de l'11,4%, fins arribar a un preu rècord de 1.835,64 dòlars, que eleva a més de 342.000 milions de dòlars (287.263.000 d'euros) la capitalització de la companyia.

El ral·li de la cotització de Tesla, que s'ha revaloritzat un 339% en el que va d'any, des dels 418,33 dòlars que va marcar al tancament de 2019, s'ha intensificat en les últimes sessions abans que la companyia executi un «split» pel qual cada accionista registrat el 21 d'agost rebrà un dividend de quatre accions ordinàries addicionals per cada títol que tingui.

Aquest moviment de Tesla s'uneix al realitzat per altres companyies, com és el cas d'Apple, que també va anunciar fa unes setmanes que les seves accions es multiplicarien per quatre per baixar el preu dels seus títols.

D'aquesta manera, l'escalada de Tesla a Wall Street ha impulsat també l'ascens d'Elon Musk entre els més rics de la planeta, amb un increment de la seva fortuna personal estimat en uns 57.200 milions de dòlars (48.039.000 d'euros) el 2020.

Amb l'ascens d'Elon Musk al quart lloc entre les grans fortunes, els grans líders tecnològics nord-americans acaparen els llocs més rellevants de l'índex, liderat per Jeff Bezos, fundador i conseller delegat d'Amazon, amb una fortuna estimada d'uns 188.000 milions de dòlars ( 157.910 milions d'euros), per davant de Bill Gates, fundador de Microsoft, amb un patrimoni de 121.000 milions de dòlars (101.634.000 d'euros), i de Mark Zuckerberg, fundador i conseller delegat de Facebook, la riquesa estimada ronda els 99.000 milions de dòlars (83.155.000 d'euros).



Temps de pandèmia

De fet, l'impacte de la pandèmia en l'economia i els hàbits de consum mundials no ha fet sinó accentuar el predomini de la riquesa tecnològica, ja que entre les deu primeres posicions de l'índex figuren set persones el patrimoni està relacionat en gran mesura amb el sector, incloent a Steve Ballmer, exconseller delegat de Microsoft.