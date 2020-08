Escrivá diu que entre 10.000 i 15.000 empleats surten de l'ERTO cada dia

El ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, va afirmar ahir que entre 10.000 i 15.000 treballadors han sortit diàriament d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en les últimes setmanes, fins a totalitzar 200.000 des que va començar el mes d'agost.

Així ho va assenyalar el ministre en la roda de premsa posterior a la trobada que ha mantingut amb el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig.

«Vam tenir un primer mes de maig relativament lent, després al juny una acceleració i al juliol i agost el ritme ha estat més lent, però el rellevant és que se segueixen activant treballadors dia a dia», va dir el titular de la Seguretat Social.



Menys de 700.000 empleats

A hores d'ara, segons el ministre, hi ha menys de 700.000 treballadors subjectes a un ERTO per força major, enfront dels més de 3 milions que es van acollir a aquesta eina a l'inici de la pandèmia, i uns 150.000 en un ERTO per altres causes, enfront dels 400.000 que va arribar a haver-hi en l'arrencada de la crisi.

«S'han activat a l'agost més treballadors i a major ritme del que esperàvem», va ressaltar Escrivà. Preguntat sobre quantes entrades de treballadors a ERTO hi ha hagut a l'agost, el ministre va assenyalar que no n'hi ha hagut cap, però que «a veure què passa a partir d'ara».



Límit d'activació

«Sabem que hi haurà un límit d'activació, perquè hi ha sectors amb restriccions que no podran activar-se, com són els vinculats al turisme, transport aeri o marítim», va afegir, després d'apuntar que en aquest moment s'han activat el 75% de tots els treballadors que van estar subjectes a un ERTO.

D'altra banda, el ministre Escrivá va destacar que el nombre d'autònoms que ha sol·licitat la prestació extraordinària, que estarà disponible fins al setembre, no ha passat dels 150.000 autònoms, «xifra menor de la que s'esperava».