El Govern demana gestionar la seva part de fons europeus i elevar el dèficit a l'1%

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha advertit que el PIB de Catalunya caurà aquest any un 10% a causa del coronavirus, per això ha demanat que el Govern central permeti que el dèficit de la Generalitat arribi a l'1% i que l'administració catalana gestioni la seva part dels fons europeus.

Així ho ha sol·licitat Aragonès davant els periodistes, després de visitar una empresa de carn ecològica, en un acte en què ha demanat al Govern central que de manera immediata, per revertir els efectes de la caiguda de l'economia pel coronavirus, autoritzi que el dèficit de la Generalitat el 2020 passi del 0% previst a l'1%, cosa que suposaria una injecció de 2.000 milions d'euros per a l'economia catalana.

Paral·lelament, també ha sol·licitat a l'executiu de Pedro Sánchez que permeti que la Generalitat gestioni la part que creu que li correspon del paquet de fons europeus per a la recuperació, a partir de vint projectes estratègics que calculen en 31.000 milions d'euros.

El vicepresident econòmic de la Generalitat preveu que el Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya caigui aquest any un 10% i ha advertit que la recuperació està sent "desigual", ja que l'exportació i el sector alimentari estan avançant mentre que al sector serveis encara no hi ha progrés.

Aragonès ha matisat, però, que, per exemple en el turisme, l'evolució ha estat desigual, ja que a les zones de costa la recuperació està sent "molt més lenta", perquè depenen del turisme internacional, mentre que a l'interior les dades de finals de juliol i agost han estat bones.

En qualsevol cas, Aragonès ha garantit que la sortida d'aquesta crisi serà "diferent" a la del 2008, que es va resoldre amb "retallades", mentre que ara s'aposta per "més drets, redistribuir riquesa i generar oportunitats".

Aragonès ha lamentat que una Generalitat autonòmica "mai" tindrà prou recursos per abordar totes les necessitats de Catalunya, motiu pel qual ha defensat la seva aposta per la independència.

En la seva visita a l'empresa càrnia ecològica, Aragonès ha mostrat el suport de la Generalitat a la innovació i als emprenedors i ha destacat que Catalunya té "tots els atributs per ser una potència alimentària i gastronòmica de primer nivell".