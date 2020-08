què són les «stablecoins?»

Quan al 2009 apareixia la primera moneda digital -el Bitcoin-, molt pocs podien imaginar que la tecnologia necessària per al seu funcionament -el blockchain o cadena de blocs- acabaria sent més important que la pròpia moneda virtual. L'enigmàtic Satoshi Nakamoto va revolucionar el món dels pagaments per internet: per primera vegada s'estava creant una moneda descentralitzada, que ni bancs ni estats podien controlar. No obstant això, es trencava una de les regles de diners: tenir un respatller. Sí, els Bitcoins es compren amb monedes de curs legal, a més amb altres monedes digitals, però darrere d'un Bitcoin no hi ha més que algoritmes que controlen la seva mineria perquè la seva producció sigui limitada i escassa (amb una data i nombre màxim de monedes virtuals ) i el seu valor només el determina el mercat, el preu de la seva oferta i demanda.



Les «stablecoins» no són monedes

digitals, sinó «tokens»

En aquest punt convé puntualitzar un concepte una mica més tècnic. Les stablecoins són realment tokens. Per explicar-ho de manera molt senzilla pensem en un altre testimoni que tots coneixem: les fitxes d'un casino, que només tenen valor dins del mateix.

Doncs un símbol o actiu digital representa un valor determinat (per exemple, un dòlar) però, en comptes de tenir un format físic -una fitxa de plàstic d'un casino-, té unes característiques definides sobre la cadena de blocs d'una moneda digital.

Per aconseguir-ho, sobre la cadena de blocs, habitualment Bitcoin o Ethereum, s'usen programes o contractes que determinen què és i com es pot usar un símbol.

«Stablecoins»: el diner virtual menys volàtil

Les stablecoins, o moneda digital estable, pretenen combinar el millor de tots dos mons, el virtual i el físic i, ara sí, ser menys volàtils. Per aconseguir-ho, aquests tokens tenen un col·lateral, és a dir, estan recolzats per monedes de curs legal -dòlars nord-americans principalment-, béns materials o per una altra moneda digital. O bé usen un smart contract precisament per evitar les altes fluctuacions. Vegem els dos tipus:



«Stablecoins» centralitzades

El suport o col·lateral d'aquestes stablecoins són els dipòsits que es realitzen en comprar-les. És a dir, si comprem, per exemple un USDT, estem dipositant un dòlar americà a la plataforma Tether Limited, que teòricament hauria de custodiar aquests dòlars com a garantia de totes les seves monedes digitals. Una cosa semblant passa amb USDC, de Coinbase i Circle, o amb TUSD de TrustToken, entre d'altres.



«Stablecoins» descentralitzades

Les stablecoins pretenen ser menys volàtils. Però en aquest cas, per evitar dipositar el seu valor en una entitat, com succeeix amb les centralitzades, les descentralitzades recolzen el seu valor utilitzant com a col·lateral reserves d'una altra moneda digital. Les dues principals són USDN (Neutrino Dollar), que són tokens a la blockchain de la moneda digital Waves i DAI, que són tokens sobre la cadena de blocs d'Ethereum.

Les stablecoins estan obrint un nou horitzó per a la moneda digital, com monedes digitals descentralitzades però vinculades a una moneda fiada. Prova d'això és la patent de Visa als Estats Units, on el gegant dels mitjans de pagaments va registrar una «moneda fiduciària digital» el maig de 2020, en plena pandèmia de covid-19.