com tornar al mercat laboral després de la inactivitat?

ornar a treballar després de setmanes o mesos d'inactivitat pot ser un procés llarg, incert i estressant. Com més s'allarga la concreció de la tornada a la feina, més inquietud pot generar-te i fer-te sentir obsolet i en desavantatge davant d'altres postulants, provocant depressió, ansietat i altres problemes de caràcter emocional.

Val la pena recordar que algunes empreses no escullen els candidats que han estat molt de temps sense exercir la seva professió, ja que han d'invertir més en la capacitació del professional a reinserir. Per tant, reflexiona sobre què pots extreure d'aquest període. Que hagis estat sense treballar no vol dir que hagis estat sense fer res. És important aprendre a valorar aquest temps i potenciar-lo.

La millor manera de tornar al món laboral és comprendre per què es va acabar l'última experiència. Conèixer les raons del cessament laboral t'oferirà una idea de la magnitud del problema. L'objectiu és esbrinar quan es deu a factors externs sobre els quals no es pot actuar i quan a les pròpies accions, sobre les quals sí que es té capacitat de canvi per polir i llimar aquestes mancances. Aquest article busca facilitar els consells per accelerar aquest procés i, sobretot, que no aparegui el desànim abans d'aconseguir-ho.

1. És important mantenir-se actiu a nivell de xarxes professionals. Els excompanys de feina o grups com col·legis de professionals poden mantenir-te en línia de les noves tendències i necessitats de mercat laboral.

2. Sempre aporta valor participar en activitats acadèmiques com seminaris, fòrums o tallers. A més del nou coneixement adquirit, pot oferir contactes clau per al teu propòsit.

3. Realitza activitats extracurriculars que promoguin el teu desenvolupament professional i t'impulsin a aclarir la teva ment de pensaments negatius.

4. La formació constant és important per tal de capacitar i enfortir les teves competències per tenir més oportunitats en la recerca d'ocupació. Actualitzar coneixements demostrarà que estàs preparat per assumir nous reptes professionals i t'ajudarà a estar connectat amb el teu entorn laboral.

5. Fes seguiment de les ofertes a les que et presentes. Dona molt mala imatge que una empresa et truqui i no sàpigues de quina vacant es tracta. L'enviament massiu de currículums és una mala pràctica de recerca de feina que no genera més que desavantatges.

6. Actualitza el teu CV, incorporant habilitats i capacitats desenvolupades en el temps d'absència laboral (segur que hi ha molts més aspectes positius per a l'entorn professional dels que creus). Fes un currículum que no es centri en el passat, sinó que miri cap endavant i mostri tot al que pots contribuir en el futur.

7. Construeix un discurs coherent que expliqui tant l'aturada professional com el teu desig de retornar. Prepara les entrevistes de treball amb antelació i de forma personalitzada a l'empresa i lloc de què es tracti.

8. Busca només ofertes de feina que s'ajustin al teu perfil i objectius. No perdis el temps ni el facis perdre als reclutadors.

9. Segueix intentant-ho. Si després d'un període de recerca no s'aconsegueix una ocupació, no s'ha de caure en lamentacions personals. Has de seguir insistint.

10. I sempre queda l'opció de reciclar-se. El període d'atur pot ser utilitzat per fer un nou gir professional. Emprendre un negoci propi, preparar una oposició o buscar una nova i diferent sortida professional són algunes opcions que pots valorar.