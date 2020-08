Unió de Pagesos exigeix a Agricultura els ajuts per a inversions en competitivitat

Unió de Pagesos (UP) va presentar observacions a la proposta de la vuitena modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, que el Departament d'Agricultura va fer arribar als membres del Comitè de Seguiment del PDR català.

El sindicat considera que la proposta «vulnera els acords unànimes de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya, en diversos aspectes», entre els quals els ajuts a les inversions en les explotacions agràries per millorar la competitivitat. El sindicat va reclamar a Agricultura que «no abandoni el marc de la concertació» i retorni el conjunt de fons compromesos (170 MEUR), així com els nivells d'ajut pactats el 2014, en unes mesures que qualifica de «la màxima prioritat agrària i social».

A finals de juliol, els membres del Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya van poder tenir accés a la informació de l'execució real de les mesures aplicades (previsions d'Agricultura, resolucions i imports realment executats i pagats). Segons UP, això va permetre constatar que «no s'han complert els mals auguris que el mateix Departament ha vingut fent del 2015 al 2019 sobre la manca de recursos per atendre les peticions de modernització 2015-2020». Per això, el sindicat va oferir la via de la concertació per resoldre les «propostes inexplicables» de la Generalitat.

Així mateix, Unió de Pagesos ha explicat que s'adreçarà a totes les formacions polítiques amb representació al Parlament perquè intercedeixin a l'hora de «fer respectar els acords del sector, el Govern i els mateixos grups en aquesta matèria». El sindicat va advertir que si continua la tramitació de la proposta per part del Departament davant de la Comissió Europea «sense la imprescindible concertació i el respecte als acords», engegarà una campanya de mobilitzacions fins que Agricultura rectifiqui aquesta posició i permeti que el 2021 hi hagi una convocatòria de modernització «sense cap retallada».