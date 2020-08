La contractació d'hipoteques a Catalunya al juny cau un 17,6% anual

La contractació d'hipoteques a Catalunya al juny ha caigut un 17,6% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades aquest divendres. En total, en el sisè mes de l'any s'han signat 4.142 hipoteques a Catalunya. En el mateix període, al conjunt d'Espanya s'han tancat 26.748 hipoteques, un descens anual del 12,7%. Les dades també indiquen que el nombre d'hipoteques entre el maig i el juny s'ha reduït un 3,9% després que en el mes anterior es registrés un repunt del 2,4%. En total, a Catalunya s'han prestat 664,2 milions d'euros per a la compra d'habitatge, un 10,4% menys que fa un any però un 4,9% més que al maig.

A Espanya, el total prestat per habitatge ha estat de 3.521 milions d'euros, un 12,7% menys que fa un any, amb un import mitjà de la hipoteca de 131.670 euros (+7,5%).