Augmenten les exportacions agroalimentàries el primer semestre de 2020 tot i la pandèmia

Les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 9,18% en valor i un 4,37% en volum entre gener i juny de 2020 respecte a l'any passat, segons indiquen les dades de l'Agència Tributària.

Tot i l'augment, les xifres mostren l'afectació que va provocar la pandèmia en les exportacions a partir de l'abril, quan la tendència es va començar a alentir, fins que al maig el comerç exterior es va situar per sota dels resultats del mateix mes de l'any 2019. Aquest fet, però, no va impedir que la facturació global del primer semestre de 2020 (5.420,43milions d'euros) hagi resultat superior a la del mateix semestre de 2019 (4.964,70 milions).

A més a més, les exportacions han crescut en valor, concretament un 4,61%. Tal com indica Prodeca, l'empresa pública adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que té l'objectiu de promocionar empreses i productes agroalimentaris de Catalunya, «s'estan venent productes amb més valor, destacant el sector de la carn, la fruita i l'horta i els olis vegetals».

En un comunicat, Prodeca explica que s'ha mantingut el superàvit comercial que es va aconseguir el primer semestre de 2019, és a dir, les exportacions de productes agroalimentaris (5.420,43 milions) són superiors a les importacions (4.799,59 milions), «incrementant el valor i la visió de la competitivitat de les empreses catalanes i el seu atractiu comercial».



El sector carni es manté líder

El porcí dona empenta al sector carni, el qual correspon a un 40,48% de les exportacions totals, amb un creixement molt notable. El segon lloc correspon als productes «Fine Food» amb diferents subcategories: snacks i aperitius, productes de fleca i pastisseria, productes base de cereals, dolços i begudes, entre altres. A aquests dos els segueixen el sector de la fruita i horta, els olis vegetals, el vi i el cava, els cereals i, finalment, el peix i el marisc.

Els sectors que han crescut més respecte a l'any passat són el de la fruita i l'horta (25,28%) i el carni (21,66%).

L'Àsia, on es va produir el primer focus de covid-19, és on primer s'està recuperant l'economia. Respecte l'any anterior i durant aquest primer semestre de 2020, han incrementat un 54% les compres agroalimentàries a Catalunya. Els països que lideren el creixement de la despesa són la Xina, Vietnam, Filipines, Hong Kong i Taiwan.

D'altra banda, els mercats tradicionals per Catalunya es mantenen i es consoliden com a principals. Aquests són França, Itàlia, Alemanya, Portugal o el Regne Unit, sumant-hi els asiàtics.

Per Prodeca, «les dades posen de manifest la importància estratègica, tant econòmica com social, del comerç internacional com a un dels elements clau per a la recuperació dels efectes econòmics de la covid-19» i afegeixen que el sector de l'alimentació, en moments de crisi continua sent «el motor de l'economia a Catalunya».