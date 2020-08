La gironina Toni Pons obre una nova botiga a Nerja, la sisena a Andalusia

La sisena botiga d'Andalusia de la marca d'espardenyes Toni Pons va pujar la persiana el passat dilluns 2 d'agost. Continuant així el seu creixement en retail, la firma gironina compta amb 10 botigues pròpies i 5 franquícies a l'estat espanyol, dues d'aquestes a Andalusia. La localització és un aspecte fonamental, per aquest motiu s'ubica al carrer Pintada número 5 a Nerja, un dels més transitats de la ciutat. Amb una estètica cuidada i de trets clarament andalusos, es decora amb flors a les façanes dels seus edificis i acull a comerços de souvenirs i locals per a turistes. D'aquesta manera, es torna atractiva tant per als residents com per als visitants.