El Govern espanyol farà a la tardor un projecte de llei per garantir preus «justos»

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, va avançar que el Govern té previst dur aquesta propera tardor al Congrés espanyol un projecte de llei que completi l'anterior decret sobre la cadena alimentària del passat mes de febrer amb l'objectiu que els agricultors percebin uns preus «dignes» i «justos» pels seus productes.

Planas va assenyalar que la «reforma parcial» de febrer va suposar «un pas endavant molt important» des del punt de vista de la negociació de tots els elements de la cadena, en línia amb les lleis més avançades en la matèria de la Unió Europea, i que recollia els aspectes demandats per les organitzacions agràries, entre ells que els preus de venda sempre siguin superiors als de producció. Pel ministre, l'avantprojecte de reforma de llei tenia la intenció de solucionar el «desequilibri» que afecta agricultors i ramaders, els perjudicats en la formació de preus.

En aquest sentit, va dir que la seva intenció és portar a les corts aquest projecte de llei, que ja ha passat en primera lectura pel Consell de Ministres, que completarà aquell decret llei amb aspectes que pretenen aclarir una sèrie de «qüestions concretes», així com per estendre els seus «avantatges i proteccions» a tota la Unió Europea.



Sectors «crítics» amb la reforma

Planas va reconèixer que hi ha sectors crítics amb la reforma, si bé va insistir que «cap administració pública pot fixar preus, perquè és contrari a les normes de l'economia de mercat».

Per tant, en declaracions a Mèrida amb motiu de la signatura d'un conveni per a la modernització de regadius, el mnistre d'Agricultura va advocar per «obrir una negociació àmplia», alhora que va demanar «amplitud de mires» a totes les parts de la cadena alimentària, de cara al nou marc de referència, perquè els agricultors tinguin «uns preus dignes i justos» pels seus cultius.