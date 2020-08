L'acreditació de Cambridge English es pot obtenir des de casa i de forma segura

Encara que ja estem estrenant la «nova normalitat», l'educació online continua plenament vigent tant des del punt de vista acadèmic com administratiu. En l'actualitat, molts estudiants universitaris espanyols estan intentant reunir la documentació necessària per obtenir el seu títol de grau, optar a una beca Erasmus o reservar plaça per a un curs de postgrau. Un dels tràmits que necessiten és la presentació de l'acreditació del nivell d'idioma, en molts casos anglès, que els exigeixi la seva universitat.

A Catalunya Centre d'exàmens Girona està disponible per ajudar els estudiants a obtenir la seva acreditació d'anglès a través del test multinivell Linguaskill des de casa i amb resultats en 48 h. Sigui com sigui la situació postcovid, la prova continuarà estant disponible per facilitar l'accés a aquells que desitgen continuar examinant-se sense necessitat de desplaçaments. Els candidats de Catalunya han aprofitat el confinament i l'estat d'alarma per acreditar el seu nivell d'anglès en els nivells B1, B2 i C1 gràcies a aquest examen i s'espera que el número continuï creixent en els pròxims mesos: «Moltes gràcies per oferir aquesta solució per al problema que havia d'acreditar el meu nivell d'anglès de manera ràpida. M'has ajudat molt». (Candidat de Linguaskill).

«Linguaskill és una nova eina que permet des de casa realitzar un examen certificat per Cambridge per acreditar el teu nivell d'anglès des d'A1 fins a C2 i obtens els resultats i el títol en un màxim de 48 hores», diu Mary Jane Pratt, Centri Exams Manager.«Des de Cambridge English busquem oferir solucions a les necessitats reals dels nostres candidats. En un moment en què milers d'universitaris estan preocupats pels seus títols de grau davant la situació creada per la pandèmia covid-19, hem volgut que l'acreditació del seu nivell d'anglès no sigui un problema per a ells», ha explicat Luisa Geão, Responsable Comercial de Cambridge Assessment English per a Espanya i Portugal.

Linguaskill és un test multinivell que avalua tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües des d'un nivell inicial A1 fins al C1 o superior i està reconegut per CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) i ACLES (Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior). Aquesta prova aporta solucions a aquelles persones que, comptant amb el nivell adequat, necessiten acreditar-lo de manera ràpida, precisa i fiable.

Un altre avantatge és que és un test adaptatiu suportat per intel·ligència artificial, la qual cosa permet ajustar la dificultat de les preguntes en funció del nivell de la persona que el realitza. La possibilitat que s'obre ara de fer-ho des del domicili del candidat afegeix un nou avantatge que respon amb agilitat a les necessitats concretes d'aquests moments. El test pot fer-se per mòduls Reading & Listening (combinats), Speaking i Writing, que poden tornar a repetir-se cada tres mesos per separat per millorar els resultats.

A més, després de realitzar Linguaskill, els candidats reben un informe de la prova amb els seus resultats. Les empreses i universitats, per part seva, poden autenticar la validesa d'aquest informe a través de la pàgina web: https://results.linguaskill.com/home.