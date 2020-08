El salari mitjà a Espanya eleva el seu poder adquisitiu en 311 euros anuals

El poder de compra del salari mitjà a Espanya s'ha incrementat un 1,5% en els dos últims dos anys (des del segon trimestre del 2018 al mateix període del 2020), la qual cosa equival al fet que l'assalariat mitjà té, al cap d'un any, 311 euros més a la butxaca dels que tenia fa dos anys, segons el Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació.

Aquesta xifra contrasta amb la registrada fa un any, quan perdia un 0,5%, uns 133 euros menys. Aquesta variable s'obté en descomptar la inflació de l'evolució del salari mitjà, segons l'informe.

A més, per primera vegada des de setembre de 2010, a totes les comunitats autònomes van millorar simultàniament el poder de compra de la remuneració mitjana. En concret, hi ha cinc regions en què l'augment equival a més de 400 euros mensuals.

El cas més favorable va ser el de Galícia (742 euros de millora). Per darrere, segueixen la Comunitat Valenciana (503 euros de guany), Navarra (+413 euros), la Comunitat de Madrid (+410) i Aragó (+408 euros).

A l'extrem oposat, cinc regions acumulen millores en la capacitat de compra dels seus salaris mitjans que equivalen a menys de 150 euros anuals. El cas menys favorable va ser el de Múrcia, on el guany equival a 45 euros mensuals. La segueixen Canàries (+91 euros) i Castella-la Manxa (+94 euros).



El sou a Catalunya: 1.793 euros

Les altres set comunitats van presentar, sempre entre juny de 2018 i el mateix mes de l'any en curs, variacions positives en el poder adquisitiu de la remuneració mitjana d'entre 150 i 350 euros anuals. Balears va ser l'autonomia millor col·locada d'aquest grup, amb un guany equivalent a 342 euros anuals, seguida per Extremadura (+314 euros), Castella i Lleó (+156 euros) i Catalunya (+167 euros). Adecco assegura que les dades anteriors mostren que al llarg dels últims dos anys es van acumular diferències en la variació del poder de compra del salari mitjà de les diferents autonomies de fins a 697 euros per any.

Per exemple, la capacitat de compra del salari mitjà català va guanyar 25 euros anuals en comparació amb el de País Basc, però va perdre 243 euros a l'any en relació amb el de la Comunitat de Madrid.