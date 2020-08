Els empresaris denuncien la picaresca del covid19

EL president de la patronal gironina d'hosteleria, Antoni Escudero denuncia que hi ha treballadors que encadenen baixes per covid de manera intencionada. "Van a un metge que els dona la baixa i al cap de quinze dies, quan veuen que no té el virus, en visiten un altre. Això ja és picaresca", lamenta Escudero.

Escudero també ha volgut denunciar el que considera una "picaresca" per part d'alguns treballadors de l'hostaleria. Assegura que encadenen baixes per coronavirius de manera intencionada ja que d'aquesta manera cobren més del que podrien percebre si estiguessin en un ERTO.

"N'hi ha que agafen una baixa durant quinze dies, després van a un altre metge quan es demostra que no tenen covid, després a un altre, així no es pot viure. Arribarà un dia que mataran la gallina dels ous d'or. Els petits empresaris sempre som els sacrificats, els idiotes i els imbècils".

Conviure amb la covid

Escudero considera que el que cal és "conviure" amb el coronavirus i assumir que si no es tornen a obrir fronteres i a permetre els avions que tornin a volar "això s'acabarà d'enfonsar". "Hem d'assumir que aquest virus ha vingut per quedar-se", remarca.

A més, des de la FHCG també lamenten els "danys col·laterals" que provocarà la pandèmia. En aquest sentit, el president de l'ens assegura que el cop que genera la crisi conseqüent del virus és "molt més dura" que el virus en sí.