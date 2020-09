Les aerolínies protesten per la imposició "caòtica" de quarantenes a alguns països europeus

L'Associació Internacional de Transport Aeri a Europa (IATA, per les seves sigles en anglès) ha protestat per la imposició "caòtica" de quarantenes a alguns països europeus arran dels rebrots. "Les quarantenes estan paralitzant l'aviació", alerta el seu director general Alexandre de Juniac. Per això, aquest lobby de l'aviació reclama que es facin tests ràpids de la covid-19 com a alternativa per impedir la importació de casos. IATA insta als governs i autoritats sanitàries a discutir aquesta qüestió per trobar "una solució temporal" durant la pandèmia que permeti "recuperar els patrons de viatges" anteriors a la crisi.

Així, el lobby de les aerolínies demana que s'estudiï un sistema de control sanitari amb tests ràpids. Aquests s'haurien de fer dies abans dels vols o bé directament als aeroports d'arribada o sortida.

D'altra banda, IATA també reclama als estats de la UE més "coordinació" en la gestió dels controls fronterers per la pandèmia per donar "confiança" als consumidors.