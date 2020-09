Els pares només podran agafar baixa laboral si el seu fill dóna positiu per Covid, però no si l'envien a casa per estar en quarantena

La ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha aclarit aquest dimarts que els pares que han de cuidar als seus fills en quarantena, però que tenen una PCR negativa en Covid-19, no tenen dret a una baixa laboral retribuïda.

En el cas que el nen sigui negatiu en la PCR però hagi de fer uns dies de quarantena, la portaveu de l'Executiu ha indicat que el pare seria el cuidador del qual fa la quarantena i no del malalt.

En tot cas, ha recordat que el Ministeri de Treball va posar en marxa el programa 'Em Cuida', que permet que els treballadors tinguin dret a una flexibilitat de la jornada laboral, fins i tot, del cent per cent, "i que permeti compassar aquesta necessitat de cures a aquesta situació de flexibilitat laboral".

El pla 'Em Cuida', que es va aprovar a l'inici de la pandèmia davant el tancament de col·legis, permet als treballadors adaptar o reduir la seva jornada laboral per a la cura de persones a càrrec seu (fins a segon grau), sent possible una reducció del 100% de la jornada (en aquest cas sense sou), sense que puguin ser sancionats o acomiadats per això.

D'altra banda, si una persona és positiva en Covid-19, el criteri facultatiu és que els convivents més immediats es mantinguin en quarantena. "Els pares dels nens positius sens dubte són convivents directes i immediats i, per tant, tindran dret a la baixa laboral retribuïda", ha aclarit.

"Hi haurà diferents casuístiques depenent de la situació sanitària", ha assenyalat Montero durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, al ser preguntada sobre el dret dels pares a tenir una baixa laboral en cas que el seu fill hagi de fer quarantena per ser positiu en coronavirus o per ser sospita d'això.

En aquest sentit, la ministra ha detallat que si un nen o un altre membre de la família és positiu existeix l'obligació de realitzar la quarantena tots els convivents directes i això "obligatòriament s'ha d'acompanyar de la baixa laboral que permeti l'absència del treball" per a evitar altres contagis.

"Per tant, tranquil·litat en aquest sentit perquè ja hi ha mecanismes i, en cas, que es donin noves circumstàncies que no estiguin en aquest moment previstes i que requereixin la permanència dels pares en el domicili per alguna causa, es buscaran, com hem fet durant tota la pandèmia, els mecanismes que permetin preservar la sortiu dels menors i complir amb les recomanacions sanitàries", ha conclòs.

