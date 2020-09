Ryanair llança una oferta d'un milió de seients des de 5 euros

L'aerolínia europea de baix cost Ryanair ha llançat la seva major promoció d'aquest 2020, amb tarifes des de 5 euros per a un milió de seients a 240 destinacions on opera.

Segons ha explicat la companyia en un comunicat, l'oferta estarà vigent durant les pròximes 48 hores (abans de la mitjanit del dimecres 2 de setembre) per a viatjar al setembre i octubre a través de la pàgina web de l'aerolínia.

"Només durant les pròximes 48 hores llançarem una superpromoció en un milió de seients a tan baix preu. Els clients de Ryanair poden reservar vols per tan sols 5 euros a algun dels nostres 240 destinacions a Europa, el nord d'Àfrica i Orient Mitjà", ha assenyalat Dara Brady, director de Màrqueting & Digital de Ryanair.

En un context marcat per la pandèmia de la Covid-19 i les consegüents mesures per a evitar la seva propagació, com a quarantenes i recomanacions a no viatjar a determinats països, les aerolínies han començat a llançar ofertes agressives per a captar la demanda.

Cal recordar que Ryanair va anunciar a l'agost que reduïa una cinquena part de l'oferta que tenia programada per als pròxims dos mesos (setembre i octubre) davant la caiguda de les reserves a causa de les noves restriccions de viatge pel coronavirus.

La reducció de l'oferta afecta vols amb origen o destinació en països com Espanya, França i Suècia, va detallar Ryanair. "Aquestes retallades en la capacitat i reduccions de freqüència per als mesos de setembre i octubre són inevitables", va afirmar un portaveu de l'aerolínia amb l'anunci.