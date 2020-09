Les comarques gironines tanquen l'agost amb 43.699 aturats, un 36% més que fa un any

La crisi del coronavirus continua afectant de ple el mercat laboral de les comarques gironines. La demarcació ha tancat el mes d'agost amb 43.699 aturats, un 2,81% més que al juliol. I això, tenint en compte que juliol i agost són els mesos més forts de la temporada turística i durant els quals tradicionalment es generava més ocupació. La comparativa d'aquest agost amb el mateix mes de l'any passat evidencia l'impacte de la crisi sanitària. D'un any per l'altre, hi ha 11.593 persones més a l'atur, que representa un augment del 36,11%. Les dades d'afiliació a la Seguretat Social reflecteixen que s'han perdut 19.307 llocs de feina d'un any per l'altre.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social evidencien de nou com la pandèmia continua impactant en l'economia gironina. L'entrada a l'estiu va ser complicada i diferent de la d'altres anys però, tot i que s'han creat nous llocs de feina, els rebrots han incidit en el mercat laboral i no han compensat els llocs de treball que la crisi de la covid-19 ha destruït.

Segons recull l'estadística, aquest agost l'atur ha augmentat en 1.193 persones arribant a la xifra de 43.699 aturats. Això representa un augment del 2,81% en relació al mes anterior –juliol- i un increment del 36,11% en relació a l'agost del 2019. En concret, d'un any per l'altre l'estadística recull un increment d'11.593 aturats.

La crisi sanitària ha tocat de ple en determinats sectors, sobretot aquell relacionat amb el turisme. Segons les dades, dels 43.699 aturats 31.138 treballadors són dels sector serveis, seguit de la indústria (4.539), la construcció (4.210) i l'agricultura (1.209).

I, posant el focus en el mes d'agost, també és el sector serveis que el ha tingut més aturats. Dels 1.193, 718 són del sector serveis, 304 de la construcció i 134 de la indústria. En canvi, al sector primari hi ha hagut un descens en el nombre d'aturats de, en concret, 51 empleats menys.



19.307 llocs de feina destruïts

Al costat de les dades d'atur, n'hi ha d'altres que també demostren l'impacte de la pandèmia en l'economia gironina. Es tracta de les afiliacions a la Seguretat Social. Segons recull l'estadística del Ministeri, en relació al mes de juliol les comarques gironines han sumat 724 afiliats (un 0,22% ). Una xifra baixa tenint en compte que encara és temporada turística.

Malgrat això, les xifres d'aquest mes no tenen res a veure amb les d'altres anys. En comparació amb l'agost de l'any passat, hi ha un 5,48% menys d'afiliats a la Seguretat Social. Un percentatge que passat a números suposa 19.307 persones menys. O dit d'una altra manera: llocs de feina destruïts per la crisi que no s'han recuperat.

L'estadística també recull un apartat específic de covid-19 que recull els ERTO per demarcacions. A les comarques gironines, segons aquestes dades, a 31 l'agost hi ha hagut 3.462 expedients temporals d'ocupació que han afectat 13.357 treballadors