Iglesias assegura ara que sí que hi haurà permisos retribuïts per a pares amb fills que estiguin en quarantena preventiva José Luis Roca

Cop de timó en el Govern de coalició. El vicepresident de l'Executiu, Pablo Iglesias, acaba d'assegurar a La Sexta que sí que hi haurà baixes laborals remunerades per a pares i mares amb fills que no emmalalteixin però que hagin de guardar quarantena després d'haver donat positiu en coronavirus algun membre del seu grup bombolla a l'escola, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. En el cas dels alumnes més grans, no es decretarà quarantena preventiva per a tota l'aula, però sí per als contactes estrets de l'estudiant infectat.

Iglesias ha assegurat que la titular de Treball, Yolanda Díaz, està dissenyant ja aquesta alternativa, que serà formulada com a baixa laboral per incapacitat temporal, un permís retribuït amb càrrec a la Seguretat Social i en què es percep entre el 60% i el 75% del sou. També cobreix els treballadors autònoms, tot i que la seva retribució varia en funció dels casos.



Canvi de postura

Ahir mateix, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, va aclarir dubtes sobre els permisos laborals que tindran els progenitors amb fills que s'infectin de coronavirus o que s'hagin de mantenir en quarantena preventiva. Malgrat que la titular d'Educació, Isabel Celaá, va anunciar fa dies una nova fórmula per ajudar i cobrir econòmicament aquests progenitors, Montero va deixar clar que si un menor dona positiu en la malaltia, els pares –obligats a la quarantena si conviuen amb la criatura– tindran dret a una baixa laboral, que tindrà criteri mèdic i format de baixa per incapacitat temporal. Aquest permís està retribuït amb càrrec a la Seguretat Social i es percep entre el 60% i el 75% del sou. També cobreix els treballadors autònoms, tot i que la seva retribució varia en funció dels casos.

Ara bé, Montero va destacar que si el menor ha de guardar quarantena preventiva –per exemple, després d'haver donat positiu un company del mateix grup bombolla o per ser un contacte estret en el cas de les aules dels alumnes més grans– l'única solució que tenen els pares del Govern és acollir-se al pla Em Cuida, que permet la flexibilitat de la jornada laboral, fins i tot amb una reducció del 100%, però que comporta també una reducció salarial proporcional. Els autònoms no es podran acollir a aquest pla, que va ser creat per a la negociació entre el treballador i l'empresa i que, en principi, havia d'expirar el 22 de setembre. El Govern, vist el desenvolupament de la pandèmia, ha decidit estirar-lo més mesos.



Ajuts autonòmics

Els ajuts als pares estan en boca dels polítics des que la tornada a l'escola ha començat a ser una realitat. El Govern del president Torra va reclamar fa uns dies a l'Estat la posada en marxa d'una prestació especial que compensi salarialment els progenitors que es vegin obligats a sol·licitar una reducció de jornada o una excedència. Una competència que fins ara la Generalitat ha declinat exercir aportant fons propis, a diferència d'altres autonomies com el País Basc, el País València o Galícia, on després del primer tancament d'escoles van activar els seus propis ajuts a la conciliació per als treballadors que haguessin de cuidar un familiar a causa de l'emergència del coronavirus.